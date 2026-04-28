Retiran estudio de cáncer por conflicto de intereses

La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha retirado de su revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) un estudio sobre avances en el tratamiento del cáncer de páncreas, tras detectar un conflicto de intereses que no fue declarado por sus autores al momento de la publicación, según informó EFE.

El trabajo, liderado por el investigador español Mariano Barbacid junto a un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), había generado expectativas al presentar resultados prometedores en modelos experimentales.

Conflicto de intereses no revelado

La decisión de retirar el artículo se produjo después de que la Academia comprobara que Barbacid y dos de las coautoras, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, mantenían intereses financieros en la empresa Vega Oncotargets.

Esta compañía fue creada con el objetivo de desarrollar terapias contra el cáncer de páncreas, lo que, según la revista, representaba un conflicto relevante que debió ser comunicado desde el inicio del proceso editorial.

PNAS recordó que sus normas exigen que cualquier miembro de la Academia con posibles intereses contrapuestos, ya sean financieros u de otro tipo, debe someter su investigación a un proceso específico de revisión directa para garantizar la transparencia y la imparcialidad.

Un avance científico bajo revisión

El estudio retirado había sido presentado como un avance significativo en la lucha contra uno de los cánceres más agresivos. Según los resultados, una combinación de tres fármacos logró eliminar en ratones el adenocarcinoma ductal pancreático, la forma más común de esta enfermedad.

La investigación destacaba que esta terapia evitaba la aparición de resistencias y no generaba efectos secundarios relevantes en los modelos analizados, lo que abría la puerta a futuras aplicaciones clínicas.

Presentación pública y expectativas

Los resultados fueron difundidos públicamente en enero durante una rueda de prensa encabezada por Barbacid, junto a investigadoras del proyecto, representantes de la Fundación CRIS contra el cáncer y pacientes.

En ese momento, se planteó la posibilidad de que esta estrategia terapéutica pudiera convertirse en la primera en lograr una curación completa en modelos experimentales de este tipo de tumor.

Impacto de la retirada

La Academia de Ciencias de Estados Unidos, de la que Barbacid forma parte, determinó finalmente retirar el artículo al considerar que la omisión del conflicto de intereses comprometía la transparencia del proceso científico.

El caso reabre el debate sobre la importancia de la divulgación completa de vínculos financieros en investigaciones biomédicas, especialmente en estudios con potencial impacto clínico y comercial.