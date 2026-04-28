Julián Álvarez afronta uno de los retos pendientes de su carrera: marcar o asistir ante el Arsenal. A pesar de acumular 138 goles a nivel de clubes, el delantero argentino no ha logrado influir en el marcador en sus cinco enfrentamientos previos contra el conjunto londinense, tanto con el Manchester City como con el Atlético de Madrid.

Este miércoles tendrá una nueva oportunidad en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, cuando el equipo dirigido por Diego Simeone reciba al Arsenal de Mikel Arteta en el estadio Metropolitano.

Un desafío pendiente en su carrera

El atacante, conocido como “La Araña”, llega como el máximo goleador del Atlético en la competición europea, con nueve tantos que han sido clave para el regreso del club a unas semifinales, algo que no ocurría desde 2016.

Su rendimiento en la Champions ha sido determinante. Destacan los tres goles que marcó ante el Tottenham en octavos de final y el tanto de falta frente al Barcelona en la ida de los cuartos, actuaciones que impulsaron al conjunto rojiblanco hasta esta fase.

Sin embargo, el Arsenal sigue siendo una asignatura pendiente para el delantero argentino, que buscará su primera contribución ofensiva ante este rival.

Listo para liderar el ataque

A pesar de las molestias físicas que le impidieron participar en el último partido de Liga contra el Athletic Club, Álvarez aseguró estar en condiciones de jugar desde el inicio. “Estoy al cien por ciento”, afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro.

Su presencia será clave para que el Atlético intente tomar ventaja antes del partido de vuelta en Londres y mantenga viva la aspiración de conquistar la Liga de Campeones.

Recuerdos recientes ante los ‘Gunners’

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo el 21 de octubre, en la fase de grupos, cuando el Arsenal se impuso con claridad por 4-0. A pesar del resultado, Álvarez fue uno de los jugadores más destacados del Atlético y generó varias ocasiones de peligro.

En la primera mitad, tuvo la oportunidad de adelantar a su equipo tras una acción en la que recibió el balón con la portería vacía, pero no logró concretar. Más adelante, ya en el segundo tiempo, un potente disparo desde fuera del área terminó estrellándose en el larguero cuando el marcador aún estaba igualado.

Una racha que viene desde Inglaterra

La dificultad para marcarle al Arsenal no es nueva. Durante su etapa en el Manchester City, Álvarez tampoco consiguió anotar en los cuatro partidos que disputó contra el equipo londinense, incluyendo encuentros de Premier League, FA Cup y Community Shield.

De hecho, junto con el Manchester United, el Arsenal es uno de los pocos equipos del llamado “Big Six” inglés a los que el delantero no ha logrado marcar.

Una defensa exigente por delante

El reto no será sencillo. El Arsenal llega con una de las defensas más sólidas de Europa, liderada por el portero español David Raya y la pareja de centrales formada por Gabriel y William Saliba.

Con la experiencia de haber conquistado la Champions en 2023 con el Manchester City, Álvarez buscará ahora superar esta barrera personal y convertirse nuevamente en una pieza decisiva en el sueño europeo del Atlético de Madrid.