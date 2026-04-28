La actriz australiana Rebel Wilson negó este lunes ante el Tribunal Federal de Sídney haber difamado a Charlotte MacInnes, protagonista de la película The Deb, en lo que se ha convertido en un caso legal que pone bajo escrutinio declaraciones públicas y conflictos dentro de una producción cinematográfica.

Durante su testimonio del 28 de abril de 2026, Wilson calificó como un “absurdo total” las acusaciones en su contra, que incluyen supuestos actos de intimidación hacia compañeras de reparto y la presunta organización de campañas de desprestigio.

El origen del conflicto

La demanda presentada por MacInnes se deriva de publicaciones realizadas por Wilson en Instagram, en las que sugería que la joven actriz había retirado una denuncia de acoso sexual contra la productora Amanda Ghost con el objetivo de beneficiar su carrera profesional.

Estas afirmaciones forman la base de la acusación por difamación, en la que MacInnes solicita una compensación por daños agravados, además de una orden judicial que impida a Wilson reiterar dichas declaraciones.

El incidente en Bondi

Uno de los puntos centrales del caso es un episodio ocurrido en septiembre de 2023 en la playa de Bondi. Según Wilson, MacInnes le habría expresado sentirse incómoda tras compartir un baño con Ghost después de nadar.

Sin embargo, durante el juicio, MacInnes rechazó esa versión y aseguró que se trató de un “incidente inocente” que fue malinterpretado por la directora y actriz.

La defensa de Wilson

Wilson defendió su actuación, asegurando que siempre ha actuado en apoyo de otras mujeres. En su declaración, insistió en que no ha promovido ataques contra ninguna de las partes involucradas ni ha encargado la creación de plataformas para difundir contenido perjudicial.

La actriz, conocida por su participación en Pitch Perfect, también negó haber impulsado cualquier estrategia para dañar la reputación de la productora Amanda Ghost.

Un juicio en desarrollo

El proceso judicial, que comenzó el 20 de abril, se prevé que tenga una duración de nueve días. Durante este periodo, el tribunal evaluará tanto las declaraciones públicas como los testimonios presentados por ambas partes.

El caso ha generado atención en la industria del entretenimiento, al abordar temas como la reputación profesional, el uso de redes sociales y las tensiones dentro de producciones cinematográficas.