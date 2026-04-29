Las lesiones previo al Mundial 2026 están condicionando el cierre de temporada en las principales ligas del mundo, con varias selecciones pendientes del estado físico de sus figuras a poco más de un mes del inicio del torneo.

El goteo de bajas y molestias físicas no se detiene. En cuestión de días, futbolistas de primer nivel han quedado descartados o en duda, obligando a técnicos y cuerpos médicos a manejar con cautela el equilibrio entre competir y preservar a sus jugadores.

Un calendario que aprieta y no da margen

Dos fechas clave marcan el rumbo inmediato: el 11 de mayo, cuando los seleccionadores deberán presentar una prelista ampliada, y el 1 de junio, día límite para entregar la convocatoria definitiva de 26 jugadores.

Ese margen permitirá evaluar la evolución de los lesionados, aunque la incertidumbre sigue siendo alta en la mayoría de selecciones.

Argentina suma otro contratiempo con Nico González

La selección argentina, que ya afronta ausencias importantes como las de Valentín Carboni y Joaquín Panichelli por lesiones graves, suma ahora una nueva preocupación.

Nico González presenta un problema muscular que lo mantendrá fuera de las canchas durante aproximadamente tres semanas. Aunque se espera que llegue al Mundial, su situación se suma a la carrera contrarreloj de Cristian Romero, quien se recupera de un esguince de rodilla.

Europa también sufre el impacto

Alemania perdió a Serge Gnabry tras una lesión en el aductor, mientras sigue pendiente de André Ter Stegen y del estado físico de Kai Havertz.

En España, la atención está centrada en Lamine Yamal, quien no volverá a jugar esta temporada con el Barcelona por una lesión en el bíceps femoral, aunque confía en recuperarse a tiempo para el torneo.

Francia, por su parte, ya no contará con Hugo Ekitike y mantiene dudas sobre el estado de Kylian Mbappé, que arrastra molestias físicas en el tramo final de la temporada.

Brasil e Inglaterra, entre bajas y dudas

Brasil sufrió un golpe importante con la lesión de Éder Militão, quien fue operado de una rotura en el bíceps femoral y no estará disponible para el Mundial.

Además, el equipo sigue pendiente de otros jugadores con problemas físicos, en un contexto donde el equilibrio del plantel se vuelve clave.

Inglaterra también enfrenta incertidumbre con futbolistas como Declan Rice y Bukayo Saka, mientras el técnico Thomas Tuchel ha reconocido su preocupación por la acumulación de partidos en sus jugadores.

Un problema global antes del torneo

El impacto de las lesiones no se limita a las grandes potencias. Selecciones como Colombia, Ecuador, Turquía, Japón y Países Bajos también siguen de cerca la evolución de varios de sus futbolistas.

A pocas semanas del inicio del Mundial, el estado físico de los jugadores se ha convertido en un factor determinante, en un cierre de temporada marcado por la exigencia y el desgaste acumulado.