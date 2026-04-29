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Grupo Frontera – Ojitos Bellos (Video Oficial)

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Foto via Youtube/ Grupo Frontera.

Grupo Frontera apuesta por lo esencial en “Ojitos Bellos”, una canción que se aleja del ruido para centrarse en un sentimiento directo y sin filtros. El video refuerza esa idea con una estética que conecta con lo clásico del regional mexicano, entre paisajes abiertos y una narrativa sencilla que deja respirar la emoción. La historia gira alrededor de ese momento en el que alguien aparece y cambia todo sin previo aviso.


Musicalmente, el tema se apoya en un sonido más orgánico, con una interpretación que transmite cercanía y autenticidad. La letra construye una admiración casi inmediata, donde el amor se siente como algo inesperado pero inevitable.


No hay dramatismo exagerado, solo una conexión que se percibe honesta y directa. Es un lanzamiento que recuerda por qué lo simple, cuando está bien hecho, sigue funcionando.

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