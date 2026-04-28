Hay preparaciones que parecen accesorias, pero terminan siendo lo más recordado del plato. Los tomates cherry confitados entran en esa categoría. No son un acompañamiento cualquiera. Son una forma de concentrar el sabor del tomate sin perder su frescura.

El secreto está en la paciencia. No se trata de dorarlos, sino de cocinarlos lentamente en aceite hasta que se vuelvan suaves, casi cremosos. El ajo y las hierbas no dominan, solo acompañan. El resultado es más profundo, más redondo y mucho más versátil.

Para hacerlos en casa, lo importante es mantener el fuego bajo y no interferir demasiado.

Ingredientes

2 tazas de tomates cherry

1 taza de aceite de oliva

3 dientes de ajo ligeramente aplastados

2 ramas de tomillo o romero

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Preparación

Primero, precalienta el horno a 120°C. Mientras tanto, lava y seca bien los tomates.

Luego, colócalos en una fuente pequeña junto con los dientes de ajo y las hierbas. Añade sal y pimienta.

A continuación, cubre completamente con el aceite de oliva. Los tomates deben quedar sumergidos para que se cocinen de manera uniforme.

Después, lleva al horno y cocina durante 1 hora y media a 2 horas. No deben dorarse, solo ablandarse y concentrar su sabor.

Una vez listos, retira del horno y deja enfriar en el mismo aceite.

Consejos útiles

No subas la temperatura. El objetivo no es asar, es confitar.

Usa un buen aceite de oliva. Forma parte del sabor final.

Puedes guardarlos en un frasco en refrigeración por varios días.

El aceite restante se puede reutilizar para aderezos o tostadas.

Cuando están listos, los tomates cherry confitados tienen una textura suave que casi se deshace. El sabor se intensifica sin volverse pesado, y el aceite queda impregnado de todo. Funcionan sobre pan, con pasta o incluso solos. Y ahí es donde empiezan a volverse peligrosos, porque encuentras excusas para usarlos en todo.