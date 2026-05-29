El sándwich de pulled pork funciona porque no depende de un solo elemento. La carne necesita estar suave y bien sazonada, el pan debe sostener sin deshacerse, la salsa aporta profundidad y la ensalada de col corta la grasa con frescura. Cuando todo está en su punto, cada mordida tiene contraste.

Esta versión está pensada como el sándwich clásico de cerdo desmenuzado con ensalada de col encima y pepinillos al lado, muy al estilo de las comidas caseras del sur de Estados Unidos. La carne se cocina lentamente hasta quedar tierna, luego se mezcla con salsa BBQ y se sirve en pan suave. Encima va una ensalada de col cremosa, fría y crujiente, que equilibra el calor y la intensidad del cerdo.

Para preparar un buen sándwich de pulled pork, lo más importante es darle tiempo a la carne y no cubrirla con demasiada salsa. Debe sentirse jugosa, no empapada.

Ingredientes para el sándwich de pulled pork

1.5 kg de paleta de cerdo o pork shoulder

1 cucharada de sal

1 cucharada de azúcar morena

1 cucharadita de pimentón ahumado

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1/2 cucharadita de comino

1/2 cucharadita de pimienta negra

1 taza de salsa BBQ

1/2 taza de caldo de pollo o agua

6 panes suaves para hamburguesa o brioche

Pepinillos en rodajas para servir

Ingredientes para la ensalada de col

4 tazas de repollo verde finamente cortado

1 taza de repollo morado finamente cortado

1 zanahoria rallada

1/2 taza de mayonesa

2 cucharadas de vinagre de manzana

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de azúcar

Sal y pimienta al gusto

Preparación del pulled pork

Primero, mezcla la sal, el azúcar morena, el pimentón ahumado, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el comino y la pimienta. Frota esta mezcla sobre toda la carne de cerdo.

Luego, coloca la carne en una olla de cocción lenta o en una olla apta para horno. Añade el caldo o el agua en el fondo, sin lavar el sazón de la carne.

Si usas olla de cocción lenta, cocina en temperatura baja durante 8 horas, o hasta que la carne se deshaga fácilmente con un tenedor.

Si usas horno, tapa bien la olla y cocina a 160°C durante 3 1/2 a 4 horas, revisando que no se seque.

Después, retira la carne y desmenúzala con dos tenedores. Elimina exceso de grasa si es necesario.

A continuación, mezcla la carne desmenuzada con la salsa BBQ. Añade la salsa poco a poco para controlar la textura. El pulled pork debe quedar brillante y jugoso, pero no nadando en salsa.

Preparación de la ensalada de col

Primero, coloca el repollo verde, el repollo morado y la zanahoria en un recipiente grande.

Luego, en otro recipiente, mezcla la mayonesa, el vinagre de manzana, el jugo de limón, la mostaza, el azúcar, la sal y la pimienta.

Después, vierte el aderezo sobre los vegetales poco a poco y mezcla con suavidad. La ensalada debe quedar cremosa, pero todavía crujiente.

A continuación, refrigera durante al menos 20 minutos antes de servir. Ese reposo ayuda a que el sabor se integre sin perder textura.

Cómo armar el sándwich de pulled pork

Primero, abre los panes y tuéstalos ligeramente por dentro. Este paso ayuda a que soporten mejor la carne y la salsa.

Luego, coloca una porción generosa de pulled pork caliente sobre la base del pan.

Después, añade una capa de ensalada de col fría encima de la carne. Ese contraste entre caliente y frío es parte esencial del sándwich.

Finalmente, cierra con la tapa del pan y sirve con pepinillos al lado, como en la imagen.

Consejos útiles

Usa paleta de cerdo, porque tiene la grasa suficiente para quedar tierna después de una cocción larga.

No agregues toda la salsa BBQ de golpe. Es mejor ajustar poco a poco para no tapar el sabor de la carne.

La ensalada de col debe ir fría. Así aporta contraste y evita que el sándwich se sienta pesado.

Tuesta el pan ligeramente para que no se humedezca demasiado rápido.

Los pepinillos no son adorno. Su acidez ayuda a equilibrar la grasa del cerdo.

Cómo servir el sándwich de pulled pork

El sándwich de pulled pork se sirve caliente, con la ensalada de col recién salida del refrigerador y los pepinillos al lado. También puedes acompañarlo con papas fritas, maíz, ensalada de papa o chips.

Al morderlo, debe sentirse completo: pan suave, carne tierna, salsa BBQ, col crujiente y acidez limpia de los pepinillos. No es un sándwich delicado, ni necesita serlo. Su fuerza está en el contraste y en una carne cocinada con paciencia.