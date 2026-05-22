El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este viernes que Washington estudia un “plan B” militar para reabrir el estrecho de Ormuz si Irán se niega a levantar el bloqueo.

Rubio hizo las declaraciones tras una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia. Aunque dijo que las negociaciones con Teherán muestran “algún progreso”, también dejó claro que aún no hay acuerdo.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. Por eso, su cierre mantiene en alerta a gobiernos, mercados energéticos y países dependientes del suministro que pasa por esa zona.

Washington insiste en un acuerdo

Rubio aseguró que la prioridad de Estados Unidos sigue siendo una salida negociada. Según explicó, Washington busca un pacto que permita reabrir el estrecho y que también incluya el abandono de las ambiciones nucleares de Irán.

“Lo que todos esperamos es un acuerdo con Irán en el que el estrecho esté abierto y abandonen sus ambiciones nucleares”, declaró.

Sin embargo, el funcionario agregó que Estados Unidos no puede depender únicamente de esa posibilidad. Por eso, dijo, el Gobierno necesita preparar una alternativa si Teherán rechaza abrir la vía marítima.

El “plan B”

Rubio no ofreció detalles concretos sobre ese posible plan militar. Tampoco aclaró si implicaría una operación directa de Estados Unidos, una acción conjunta con aliados o una misión de protección marítima.

Sí señaló que otros países presentes en la reunión de la OTAN podrían verse incluso más afectados que Estados Unidos si el bloqueo continúa.

“En ese momento alguien tendrá que hacer algo al respecto”, afirmó.

La frase marca un aumento en el tono de Washington. Aunque Rubio habló de progreso diplomático, también puso sobre la mesa una opción militar si el diálogo fracasa.

Una ruta clave para el petróleo

La tensión en Ormuz tiene impacto global. El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es una vía esencial para el transporte de crudo y gas.

Cualquier interrupción prolongada puede presionar los precios de la energía, afectar cadenas de suministro y elevar el riesgo de una escalada militar en Oriente Medio.

Por eso, la posibilidad de una acción para reabrir el paso marítimo no solo involucra a Estados Unidos e Irán. También preocupa a Europa, Asia y a otros países que dependen de la estabilidad energética.

Negociaciones bajo presión

Rubio insistió en que aún existe una vía diplomática. Pero sus palabras reflejan la presión creciente sobre Teherán.

Estados Unidos quiere que Irán reabra el estrecho y acepte límites claros sobre su programa nuclear. Irán, por su parte, mantiene el bloqueo como una herramienta de presión en medio del conflicto.

La reunión en Suecia dejó una señal clara: Washington todavía apuesta por un acuerdo, pero ya prepara otro escenario.

El problema es que un “plan B” militar puede reabrir Ormuz, pero también puede ampliar la crisis. Y en una región ya marcada por la guerra, cada movimiento puede tener consecuencias mucho más grandes que el mensaje inicial.