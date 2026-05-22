El Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos fue renovado automáticamente por un año más, como ocurre cada año si ninguna de las dos partes solicita lo contrario.

El acuerdo, firmado en 1988, regula el uso conjunto de las bases de Rota, en Cádiz, y Morón de la Frontera, en Sevilla. Ambas instalaciones están bajo soberanía española, aunque Estados Unidos puede utilizarlas dentro de los límites marcados por el convenio bilateral.

La renovación no estuvo acompañada de ningún acto especial en la Base Naval de Rota, según fuentes de la Armada española.

Un acuerdo clave desde 1988

El convenio establece el marco legal para la presencia militar estadounidense en esas instalaciones. También define los objetivos para los que pueden utilizarse.

El texto fue actualizado en varias ocasiones, con protocolos de enmienda en 2002, 2012 y 2015. Las últimas modificaciones sirvieron para amparar la llegada a Rota de destructores estadounidenses integrados en el escudo antimisiles de la OTAN.

De acuerdo con el artículo 69 del convenio, la renovación se produce de forma automática cada año. Solo se interrumpe si una de las partes comunica su intención de modificarlo o denunciarlo.

Uso limitado de las bases

El artículo 2 del convenio indica que España concede a Estados Unidos el uso de determinadas instalaciones para objetivos bilaterales o multilaterales incluidos en el propio acuerdo.

Eso significa que Washington no puede usar Rota o Morón para cualquier operación militar sin autorización española.

Cualquier misión que no encaje dentro de los fines previstos requiere el permiso expreso del Gobierno de España.

Tensión por la guerra en Irán

La renovación llega después de que Donald Trump reprochara en varias ocasiones a España no haber autorizado el uso de las bases de Rota y Morón en operaciones militares estadounidenses relacionadas con la guerra contra Irán.

Ese punto ha vuelto a poner bajo atención el equilibrio del convenio. Por un lado, España mantiene una relación estratégica con Estados Unidos y con la OTAN. Por otro, conserva la capacidad de decidir si permite o no el uso de su territorio para operaciones concretas.

La renovación automática no cambia ese marco. El acuerdo sigue vigente, pero las decisiones sobre operaciones fuera de lo pactado continúan en manos del Gobierno español.

Rota y Morón, piezas estratégicas

Las bases de Rota y Morón tienen una importancia militar destacada por su ubicación en el sur de España.

Rota funciona como punto clave para operaciones navales en el Atlántico, el Mediterráneo y zonas cercanas a África. Morón, por su parte, tiene valor para operaciones aéreas y despliegues rápidos.

La continuidad del convenio garantiza que Estados Unidos pueda seguir usando estas instalaciones bajo las condiciones acordadas con España.

El acuerdo seguirá en vigor al menos un año más. Pero la discusión política sobre sus límites permanece abierta, especialmente cuando Washington busca apoyo para operaciones militares que Madrid no siempre está dispuesto a autorizar.