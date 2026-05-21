La inflamación crónica se ha convertido en un tema central dentro de la medicina preventiva porque ayuda a entender cómo se conectan los hábitos diarios, el metabolismo y el envejecimiento. Aunque muchas veces se habla de la inflamación como si fuera algo negativo, en realidad es una respuesta necesaria del organismo. El problema aparece cuando esa reacción se mantiene activa durante demasiado tiempo.

La inflamación es parte del sistema de defensa del cuerpo. Cuando hay una lesión, una infección o una agresión externa, el sistema inmunitario responde para reparar tejidos y proteger al organismo. Esa inflamación aguda suele manifestarse con señales claras como dolor, calor, enrojecimiento o hinchazón. En esos casos, cumple una función útil y temporal.

La inflamación crónica, en cambio, puede ser más silenciosa. No siempre provoca síntomas evidentes, pero puede estar relacionada con desequilibrios metabólicos, estrés sostenido, mala calidad del sueño, sedentarismo, exceso de grasa corporal, alimentación poco saludable o exposición constante a factores irritantes. Por eso, algunos especialistas la consideran un indicador importante del estado general de salud.

Desde un enfoque médico integral, no se trata solo de apagar síntomas, sino de entender qué está activando esa respuesta inflamatoria. Según explicó a EFE la clínica Ityos, la inflamación puede presentarse de forma aguda o sintomática, como respuesta normal ante una lesión o infección. Pero cuando el proceso se vuelve persistente, requiere una mirada más amplia del paciente.

La inflamación crónica se ha asociado en investigaciones médicas con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, problemas articulares y otras condiciones relacionadas con el envejecimiento. Esto no significa que toda molestia o cansancio sea causado por inflamación, ni que exista una solución única. Cada caso necesita evaluación médica, especialmente si hay dolor persistente, fatiga intensa, cambios de peso, problemas digestivos o síntomas que afectan la vida diaria.

Los hábitos cotidianos pueden influir. Dormir bien, hacer actividad física regular, reducir el consumo de ultraprocesados, priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y grasas saludables, manejar el estrés y mantener controles médicos son medidas que pueden apoyar una mejor regulación del organismo.

La inflamación crónica no debe verse como una moda de salud ni como una explicación para todo. Pero sí puede ser una señal útil para mirar el cuerpo con más atención. Entenderla permite pasar de una medicina reactiva a una prevención más completa, donde el objetivo no es solo tratar enfermedades, sino cuidar mejor el terreno en el que pueden aparecer.