Quiche de espárragos con relleno cremoso y base dorada

La quiche de espárragos tiene ese equilibrio que hace tan atractivas a las tartas saladas francesas: una base firme, un relleno suave y un ingrediente principal que no necesita demasiado para destacar. Los espárragos aportan frescura, un punto vegetal elegante y una textura que combina muy bien con la crema y el huevo.

Aunque puede servirse en un brunch, también funciona como comida ligera o cena acompañada de una ensalada. La clave está en no sobrecargarla. Una buena quiche de espárragos debe sentirse cremosa, pero no pesada; dorada, pero no seca.

Para lograr ese resultado, conviene hornear primero la base y cocinar ligeramente los espárragos antes de mezclarlos con el relleno.

Ingredientes para la quiche de espárragos

1 lámina de masa quebrada o masa para tarta salada

1 manojo de espárragos frescos

3 huevos

1 taza de crema de leche

1/2 taza de leche

1/2 taza de queso gruyère, suizo o manchego rallado

1/2 cebolla pequeña finamente picada

1 cucharada de aceite de oliva

1/4 cucharadita de nuez moscada

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Primero, precalienta el horno a 180°C. Coloca la masa en un molde para tarta, ajustándola bien a los bordes. Pincha la base con un tenedor y cúbrela con papel para hornear y peso, como frijoles secos o arroz.

Luego, hornea la base durante 12 a 15 minutos, hasta que empiece a verse firme. Retira el peso y reserva.

Mientras tanto, corta la parte dura de los espárragos y separa algunas puntas para decorar. Corta el resto en trozos medianos.

Después, calienta el aceite de oliva en una sartén y cocina la cebolla hasta que esté suave. Añade los espárragos y saltéalos durante unos minutos. Deben quedar verdes y ligeramente firmes, no blandos.

A continuación, en un recipiente, bate los huevos con la crema, la leche, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Incorpora el queso rallado y mezcla suavemente.

Coloca los espárragos y la cebolla sobre la base precocida. Luego, vierte encima la mezcla de huevo y crema. Acomoda las puntas de espárrago en la superficie.

Finalmente, hornea durante 30 a 35 minutos, o hasta que el centro esté firme pero todavía suave. Deja reposar unos minutos antes de cortar.

Consejos útiles

No saltes el horneado previo de la base. Ayuda a evitar que quede húmeda o blanda.

Cocina poco los espárragos antes de hornear. Terminarán de hacerse dentro de la quiche.

Usa un queso que funda bien, pero que no opaque el sabor de los espárragos.

Deja reposar la quiche antes de servir. Así el relleno se asienta y el corte queda más limpio.

Si los espárragos son muy gruesos, córtalos a lo largo para que se cocinen de manera pareja.

Cómo servir la quiche de espárragos

La quiche de espárragos se puede servir tibia o a temperatura ambiente. Queda especialmente bien con una ensalada de hojas verdes, tomates frescos o una vinagreta ligera.

Al cortarla, el relleno debe mantenerse cremoso y la base debe conservar su estructura. Es una receta sencilla, pero con presencia suficiente para una mesa especial sin complicar demasiado la cocina.