Quiche de espárragos con relleno cremoso y base dorada

La quiche de espárragos tiene ese equilibrio que hace tan atractivas a las tartas saladas francesas: una base firme, un relleno suave y un ingrediente principal que no necesita demasiado para destacar. Los espárragos aportan frescura, un punto vegetal elegante y una textura que combina muy bien con la crema y el huevo.
Aunque puede servirse en un brunch, también funciona como comida ligera o cena acompañada de una ensalada. La clave está en no sobrecargarla. Una buena quiche de espárragos debe sentirse cremosa, pero no pesada; dorada, pero no seca.
Para lograr ese resultado, conviene hornear primero la base y cocinar ligeramente los espárragos antes de mezclarlos con el relleno.
Ingredientes para la quiche de espárragos
- 1 lámina de masa quebrada o masa para tarta salada
- 1 manojo de espárragos frescos
- 3 huevos
- 1 taza de crema de leche
- 1/2 taza de leche
- 1/2 taza de queso gruyère, suizo o manchego rallado
- 1/2 cebolla pequeña finamente picada
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1/4 cucharadita de nuez moscada
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
Primero, precalienta el horno a 180°C. Coloca la masa en un molde para tarta, ajustándola bien a los bordes. Pincha la base con un tenedor y cúbrela con papel para hornear y peso, como frijoles secos o arroz.
Luego, hornea la base durante 12 a 15 minutos, hasta que empiece a verse firme. Retira el peso y reserva.
Mientras tanto, corta la parte dura de los espárragos y separa algunas puntas para decorar. Corta el resto en trozos medianos.
Después, calienta el aceite de oliva en una sartén y cocina la cebolla hasta que esté suave. Añade los espárragos y saltéalos durante unos minutos. Deben quedar verdes y ligeramente firmes, no blandos.
A continuación, en un recipiente, bate los huevos con la crema, la leche, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Incorpora el queso rallado y mezcla suavemente.
Coloca los espárragos y la cebolla sobre la base precocida. Luego, vierte encima la mezcla de huevo y crema. Acomoda las puntas de espárrago en la superficie.
Finalmente, hornea durante 30 a 35 minutos, o hasta que el centro esté firme pero todavía suave. Deja reposar unos minutos antes de cortar.
Consejos útiles
- No saltes el horneado previo de la base. Ayuda a evitar que quede húmeda o blanda.
- Cocina poco los espárragos antes de hornear. Terminarán de hacerse dentro de la quiche.
- Usa un queso que funda bien, pero que no opaque el sabor de los espárragos.
- Deja reposar la quiche antes de servir. Así el relleno se asienta y el corte queda más limpio.
- Si los espárragos son muy gruesos, córtalos a lo largo para que se cocinen de manera pareja.
Cómo servir la quiche de espárragos
La quiche de espárragos se puede servir tibia o a temperatura ambiente. Queda especialmente bien con una ensalada de hojas verdes, tomates frescos o una vinagreta ligera.
Al cortarla, el relleno debe mantenerse cremoso y la base debe conservar su estructura. Es una receta sencilla, pero con presencia suficiente para una mesa especial sin complicar demasiado la cocina.