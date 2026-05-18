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Luka Modric lidera la lista de Croacia para su quinto Mundial

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Luka Modric© Cristiano Barni | Dreamstime.com

Luka Modric volverá a liderar a Croacia en un Mundial. El seleccionador Zlatko Dalic anunció la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026, que se jugará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

El centrocampista del Milán, de 40 años, disputará su quinta Copa del Mundo. Antes jugó en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Su única ausencia fue Sudáfrica 2010.

Croacia llega al torneo con una mezcla de veteranos y jugadores jóvenes. Dalic mantiene una base experimentada, pero también incluye nombres de proyección como Luka Vuskovic y Martin Baturina.

Vuskovic, defensa del Hamburgo cedido por el Tottenham, ha sido una de las apariciones más destacadas de la Bundesliga. Baturina, mediapunta del Como, también llega como una de las piezas jóvenes a seguir.

En la lista aparecen varios futbolistas vinculados al fútbol español. Luka Sucic y Duje Caleta-Car representan a la Real Sociedad, mientras que Ante Budimir llega como delantero del Osasuna.

Modric será otra vez el eje emocional y futbolístico del equipo. Su presencia mantiene viva la conexión con la generación que llevó a Croacia a la final de Rusia 2018 y al tercer puesto en Catar 2022.

El reto no será menor. Croacia quedó ubicada en el grupo L junto a Inglaterra, Panamá y Ghana. El debut será clave para medir el nivel de una selección que ya ha demostrado que sabe competir en grandes torneos.

La lista incluye a Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur como porteros. En defensa están Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic.

En el mediocampo figuran Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk.

La delantera estará formada por Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.

Croacia vuelve al Mundial con menos sorpresa y más responsabilidad. Ya no es una revelación. Es una selección acostumbrada a competir lejos, sufrir bien y resistir más de lo que muchos esperan. Y mientras Modric siga en el campo, nadie la podrá mirar como un rival menor.

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