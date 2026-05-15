Donald Trump aseguró que tuvo un “buen entendimiento” con Xi Jinping sobre Irán y Taiwán, pero negó haber asumido compromisos concretos sobre la isla.

El presidente estadounidense habló con periodistas a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington tras una visita de menos de 48 horas a Pekín. Sus declaraciones llegaron después de reunirse con Xi en una cumbre marcada por comercio, tecnología, energía y seguridad regional.

Trump dijo que ambos líderes hablaron “mucho” sobre Taiwán, uno de los temas más sensibles entre Washington y Pekín. China considera la isla como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para tomarla. Estados Unidos, en cambio, mantiene vínculos no diplomáticos con Taipéi y está obligado por ley a apoyar su capacidad de defensa.

Taiwán, una línea roja para Pekín

Trump afirmó que Xi “no quiere ver una lucha por la independencia” de Taiwán, porque eso podría derivar en una confrontación fuerte. Sin embargo, aseguró que escuchó al líder chino sin hacer comentarios ni promesas.

“No me comprometí a nada”, dijo el mandatario estadounidense, según el relato de la prensa que viaja con él.

Al ser preguntado sobre si Xi le pidió limitar la venta de armas a Taipéi, Trump respondió que tomará una decisión “en un periodo bastante corto”. También dijo que hablará con “la persona que ahora dirige Taiwán”, en aparente referencia al presidente William Lai.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó desde Pekín que la política estadounidense sobre Taiwán “permanece inalterada” tras la reunión. Esa aclaración busca enviar una señal de continuidad, en medio de dudas sobre posibles concesiones durante la visita.

Irán y el estrecho de Ormuz

Trump también dijo que habló con Xi sobre Irán. Según el presidente estadounidense, ambos comparten la postura de que Teherán no debe tener armas nucleares y que el estrecho de Ormuz debe reabrirse.

China es el mayor comprador de petróleo iraní. Por eso, Washington busca que Pekín use su influencia para presionar a Teherán, especialmente por el bloqueo del estrecho, una ruta clave para el transporte mundial de hidrocarburos.

Trump afirmó que la propuesta iraní para poner fin al conflicto sigue siendo “inaceptable”. También dijo que la descartó tras leer la primera página.

Según el mandatario, cualquier entendimiento con Irán debe incluir garantías de un plan real de desnuclearización a largo plazo. También insistió en que el bloqueo naval da ventaja a Washington en las negociaciones.

Una cumbre sin grandes anuncios

La visita de Trump a China había generado expectativas por el peso de los temas en la agenda. Además de Irán y Taiwán, ambos gobiernos abordaron comercio, inteligencia artificial y acceso de empresas estadounidenses al mercado chino.

Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado acuerdos detallados sobre los puntos más sensibles. Reportes internacionales indican que la cumbre produjo señales de acercamiento, pero pocas medidas concretas.

Trump calificó el viaje como positivo y dijo que varios problemas fueron tratados. Aun así, sus comentarios sobre Taiwán dejaron claro que la tensión sigue abierta.

Xi, por su parte, advirtió durante la visita que una mala gestión del tema taiwanés podría llevar a ambos países al “choque” o al “conflicto”, según el relato de medios internacionales.

Un equilibrio delicado

La relación entre Estados Unidos y China sigue atravesada por intereses cruzados. Washington necesita cooperación de Pekín sobre Irán y energía. Al mismo tiempo, China quiere que Estados Unidos reduzca su apoyo militar y político a Taiwán.

Ese cruce hace que cada palabra pese. Trump intenta presentar la reunión como un avance, pero sin aparecer como alguien que cedió ante Xi. Pekín, en cambio, busca mostrar que Taiwán sigue siendo una prioridad absoluta.

Por ahora, el resultado parece más diplomático que definitivo. Trump habló de entendimiento, Rubio insistió en continuidad y Xi dejó clara su línea roja.

La cumbre no resolvió los grandes desacuerdos. Pero sí confirmó que Irán, Taiwán y la competencia estratégica seguirán marcando la relación entre las dos mayores potencias del mundo.