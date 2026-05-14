El proyecto impulsado por la Casa Blanca para construir un arco conmemorativo por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos enfrenta nuevas críticas por el uso de un contrato ya existente.

Según reveló The Washington Post, funcionarios de la Administración de Donald Trump aprobaron usar un contrato de ingeniería del complejo de la Casa Blanca para iniciar trabajos relacionados con el monumento. El problema es que el arco estaría ubicado en terrenos administrados por el Servicio de Parques Nacionales, a más de una milla de la residencia presidencial.

Ese mecanismo podría acelerar el proyecto y evitar una nueva licitación pública. Expertos consultados por el diario consideraron inusual la medida, porque el sitio no forma parte del complejo de la Casa Blanca.

Un contrato bajo revisión

De acuerdo con correos electrónicos citados por el Post, la directora interina del Servicio de Parques Nacionales, Jessica Bowron, consultó en abril si podía ampliarse un contrato existente para realizar una evaluación ambiental del arco.

En esos mensajes, Bowron reconoció que el lugar propuesto no es adyacente a la Casa Blanca. Aun así, la Administración dio luz verde a la propuesta poco después, según el reporte.

No está claro si el plan fue ejecutado finalmente bajo ese contrato. Sin embargo, AP informó que trabajadores ya comenzaron estudios preliminares y pruebas geotécnicas en el área prevista para el monumento.

El sitio se ubica entre el Lincoln Memorial y el Cementerio Nacional de Arlington. Esta semana se observaron zonas cercadas, marcas de inspección y equipos en el terreno.

Un monumento polémico

El arco forma parte de los proyectos promovidos por Trump para conmemorar los 250 años de la independencia del país, que se celebrarán el 4 de julio de 2026.

El diseño propuesto ha sido descrito como un arco triunfal de gran tamaño. AP reportó que mediría unos 250 pies de altura e incluiría elementos dorados, leones, águilas y una figura similar a la Estatua de la Libertad.

El proyecto ya enfrenta oposición legal. Veteranos e historiadores demandaron para bloquearlo, al argumentar que alteraría la línea visual histórica entre el Lincoln Memorial y Arlington House. También sostienen que una obra así en terrenos federales requiere autorización del Congreso.

Más obras bajo escrutinio

La controversia se suma a otros proyectos urbanos impulsados por Trump en Washington. Entre ellos están la remodelación del estanque reflectante del Lincoln Memorial y el polémico salón de baile que implicó la demolición del Ala Este de la Casa Blanca.

Organizaciones de conservación han cuestionado la rapidez de esos trabajos y la falta de revisión histórica o legislativa. También han advertido sobre el precedente que podrían crear para futuros cambios en espacios federales de alto valor simbólico.

El Servicio de Parques Nacionales sostiene que aún no se ha tomado una decisión final para autorizar la construcción del arco. Pero para sus críticos, los estudios preliminares y el intento de usar un contrato existente muestran que la Administración busca avanzar antes de resolver las dudas legales.

El proyecto todavía no está construido, pero ya abrió una pelea mayor. No se trata solo de arquitectura. También está en juego quién decide cómo se transforman los espacios históricos de Washington y bajo qué reglas se gasta dinero público.