Rihanna relató en documentos judiciales los momentos de angustia que vivió cuando una mujer disparó contra su casa en Los Ángeles, mientras ella estaba en la propiedad junto a A$AP Rocky y sus hijos.

El ataque ocurrió el 8 de marzo en Beverly Crest, una zona residencial de alto perfil. Según autoridades, la sospechosa, Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años y residente de Florida, disparó contra la vivienda con un arma tipo AR-15.

La cantante contó que estaba durmiendo con A$AP Rocky en una casa rodante Airstream estacionada en la residencia cuando escuchó golpes fuertes contra el metal. Al abrir las cortinas, vio orificios de bala en el parabrisas.

De acuerdo con el relato citado por The New York Times, Rihanna despertó a A$AP Rocky, lo empujó al suelo y le advirtió: “Nos están disparando”. Luego ambos corrieron hacia la casa principal para verificar que sus tres hijos estuvieran bien.

En la residencia también se encontraban la madre de Rihanna y dos personas que trabajan para la artista. No se reportaron heridos.

La sospechosa enfrenta varios cargos

Ortiz fue detenida cerca de la zona después de huir del lugar. Las autoridades dijeron que al momento de su arresto tenía un fusil tipo AR-15 y cargadores.

La Fiscalía del condado de Los Ángeles informó que Ortiz enfrenta un cargo de intento de asesinato, 10 cargos de agresión con arma semiautomática y tres cargos por disparar contra una vivienda o camper habitado.

La acusada se declaró no culpable. Su fianza fue fijada en 1.875 millones de dólares, según reportes locales.

Durante una audiencia reciente, su defensor público intentó argumentar que Ortiz no era mentalmente competente para enfrentar un juicio. El juez programó una nueva audiencia para el 19 de mayo.

Una noche de miedo para la familia

El caso ha llamado la atención no solo por la fama de Rihanna, sino por el nivel de riesgo. La artista estaba en casa con su familia cuando ocurrió el ataque.

Los documentos judiciales describen una escena de miedo inmediato: disparos, impactos en la caravana y la carrera de la pareja para proteger a sus hijos.

Rihanna no ha hecho comentarios públicos extensos sobre el caso. Por ahora, el proceso continuará en tribunales mientras la defensa y la Fiscalía discuten los próximos pasos.

El ataque vuelve a mostrar la vulnerabilidad que pueden enfrentar figuras públicas incluso dentro de sus propias casas. En este caso, la rápida reacción de la familia evitó una tragedia mayor, pero el episodio dejó claro que el peligro fue real.