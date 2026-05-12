Los Premios Juventud en Marbella marcarán una nueva etapa para una de las ceremonias más conocidas de la música latina. TelevisaUnivision anunció que la edición número 23 se celebrará en el anfiteatro Starlite de Marbella, España, como cierre de una semana de actividades bajo el nombre de PJ Fest.

La cadena no precisó todavía la fecha exacta de la gala, pero adelantó que se realizará en otoño. El evento podrá verse por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, las plataformas donde la premiación ha consolidado su alcance entre el público hispano.

El cambio más importante es el formato. La ceremonia dejará de ser solo una noche de reconocimientos para convertirse en una experiencia más amplia, con conciertos, activaciones y contenido pensado para jóvenes latinos dentro y fuera de Estados Unidos.

Premios Juventud en Marbella y una nueva etapa global

La llegada de los Premios Juventud en Marbella confirma la intención de TelevisaUnivision de llevar la marca a escenarios internacionales. En 2025, la premiación salió por primera vez de Estados Unidos y se celebró en Panamá, donde Bad Bunny, Morat y Karol G estuvieron entre los grandes ganadores.

Ahora, el salto a España refuerza esa expansión. Marbella, con su perfil turístico y cultural, ofrece un escenario distinto para una gala que busca conectar con la comunidad hispana global. Además, el anfiteatro Starlite ya es conocido por recibir conciertos y eventos de alto perfil en un ambiente más íntimo y exclusivo.

La decisión también reconoce algo evidente: la música latina ya no pertenece a un solo mercado. Se consume en América, Europa y plataformas digitales con una fuerza que cruza generaciones, acentos y estilos.

PJ Fest llegará a ciudades de EE.UU.

Como parte de esta transformación, Premios Juventud evolucionará hacia PJ Fest, un festival de una semana que incluirá actividades en Houston, Miami y Los Ángeles. Según TelevisaUnivision, habrá activaciones con creadores de contenido y conciertos en vivo.

Ese enfoque apunta directamente al público joven. Hoy, los premios musicales no compiten solo por rating televisivo. También compiten por conversación en redes, clips virales, transmisiones digitales y experiencias presenciales que los fans puedan compartir.

Por eso, PJ Fest parece diseñado para extender la vida del evento antes de la gala. En vez de concentrar toda la atención en una sola noche, la marca busca generar momentos en distintas ciudades y conectar con audiencias diversas.

Una premiación ligada al cambio cultural

Premios Juventud reconoce a artistas y jóvenes que impulsan cambios a través de la música, las redes sociales y el servicio comunitario. Esa mezcla de entretenimiento y participación social ha sido parte de su identidad desde sus primeras ediciones.

Con el nuevo formato, TelevisaUnivision intenta ampliar esa idea. El festival no solo premiará canciones o artistas. También buscará presentar a creadores, comunidades y voces jóvenes que influyen en la cultura latina actual.

El anuncio llega dentro de una estrategia musical más amplia de la cadena. TelevisaUnivision también reveló una alianza con Marc Anthony para desarrollar contenido original y proyectos en sectores como música, turismo y moda.

La colaboración con el cantante puertorriqueño busca amplificar la cultura latina desde distintas plataformas. Además, la compañía presentará “Sessions de ViX Música”, un formato con actuaciones en estudio y conversaciones entre artistas y creadores.

Más que una gala

La expansión de Premios Juventud muestra cómo están cambiando los eventos de música latina. Las ceremonias tradicionales ya no pueden depender únicamente de una alfombra roja y una lista de ganadores. Ahora necesitan experiencias, contenido digital y presencia en varias ciudades.

Ese giro tiene sentido para una audiencia joven que consume música en TikTok, YouTube, Spotify, ViX y redes sociales al mismo tiempo. También permite que la marca se mantenga activa durante más días y en más espacios.

Los Premios Juventud en Marbella serán, por ahora, el cierre internacional de esa nueva apuesta. Pero el verdadero movimiento está en la conversión del evento en PJ Fest.

Con esta edición, TelevisaUnivision busca convertir una premiación conocida en un festival cultural más grande. Si funciona, Premios Juventud podría dejar de ser solo una cita anual de la música latina y convertirse en una plataforma global para artistas, creadores y jóvenes hispanos.