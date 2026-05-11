Ferland Mendy fue operado este lunes con éxito de una lesión en el recto femoral de la pierna derecha, según informó el Real Madrid. El defensa francés iniciará en los próximos días su proceso de recuperación, aunque podría estar varios meses fuera de los terrenos de juego.

El club blanco comunicó que la intervención fue realizada bajo la supervisión de sus servicios médicos. Aunque no ofreció un plazo oficial de baja, distintos reportes apuntan a una recuperación de entre cuatro y cinco meses. De confirmarse ese escenario, Mendy no solo se perdería el cierre de la temporada, sino también parte del inicio del próximo curso.

La lesión de Ferland Mendy se produjo el pasado 3 de mayo, durante el partido ante el Espanyol. Al día siguiente, las pruebas médicas detectaron una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. La gravedad del diagnóstico terminó llevando al jugador al quirófano.

Una temporada marcada por las lesiones

Para Mendy, el nuevo contratiempo llega después de una campaña especialmente difícil. El lateral apenas ha participado en nueve partidos esta temporada, condicionado por problemas físicos constantes.

La situación no es nueva. Desde su llegada al Real Madrid en la temporada 2019-20, el francés ha alternado etapas de alto rendimiento con ausencias prolongadas. Cuando ha estado sano, su solidez defensiva lo ha convertido en un recurso valioso para el equipo. Sin embargo, la continuidad ha sido su gran obstáculo.

La lesión de Ferland Mendy también complica los planes del club en el lateral izquierdo. En una temporada ya marcada por problemas físicos en varias posiciones, el Real Madrid pierde otra pieza defensiva en un momento de balance y planificación.

Un futuro que exige decisiones

El caso de Mendy deja al Real Madrid ante una pregunta deportiva importante. El jugador tiene experiencia, conoce el club y ha respondido en partidos grandes. Pero sus lesiones recurrentes obligan a evaluar con cuidado el futuro de la posición.

Mientras el francés se recupera, otros futbolistas deberán asumir más protagonismo en el lateral izquierdo. Esa rotación puede ser útil para el cierre del curso, pero también servirá como prueba de cara a la próxima temporada.

Por ahora, el objetivo principal será que Mendy complete una recuperación sin contratiempos. Una lesión muscular con intervención quirúrgica exige paciencia, control médico y una vuelta progresiva al trabajo de campo.

El Real Madrid no dio más detalles sobre los plazos, una práctica habitual en sus comunicados médicos. Aun así, el escenario apunta a una baja larga y a un regreso que dependerá de la evolución del jugador.

Para Mendy, la prioridad es clara: recuperarse bien, evitar una recaída y volver a competir con garantías. Para el club, la lesión de Ferland Mendy vuelve a recordar una realidad incómoda: el talento ayuda, pero en una plantilla de élite la disponibilidad también pesa.