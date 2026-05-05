Roma se detuvo por un momento. No fue un partido oficial, pero lo pareció. Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas convirtieron la Piazza del Popolo en un estadio improvisado y desataron una locura total entre aficionados y turistas.

En plena previa del Masters 1000 de Roma, ambos tenistas protagonizaron un entrenamiento abierto que terminó siendo mucho más que eso.

Una plaza convertida en cancha

La histórica plaza volvió a transformarse con una pista de tierra batida, y desde temprano comenzó a llenarse. Tsitsipas abrió la jornada, incluso compartiendo peloteos con niños, en un ambiente relajado que rápidamente se volvió eléctrico.

Minutos después apareció Djokovic. Y ahí cambió todo.

El regreso de Djokovic enciende a Roma

El serbio, seis veces campeón en el Foro Itálico, regresó tras dos meses fuera por lesión. La reacción del público fue inmediata. Gritos, aplausos y gente intentando ver desde cualquier rincón posible.

El “bravo Nole” no paró en toda la sesión.

Al final, Djokovic se tomó su tiempo. Firmó pelotas y las lanzó al público, cerrando una escena que fue más cercana a un espectáculo que a un entrenamiento.

Expectativa total para el torneo

El Masters de Roma arranca el 6 de mayo y llega con varias historias. No estará Carlos Alcaraz, pero todas las miradas apuntan a un posible choque entre Djokovic y el local Jannik Sinner.

Si lo de hoy fue solo un entrenamiento, el torneo promete mucho más.