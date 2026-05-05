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Un año del Papa León XIV: líderes de Nueva York destacan su impacto global y cercanía con los migrantes

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El Papa León XIV. EFE/ Riccardo Antimiani

La Iglesia Católica conmemora este 8 de mayo el primer aniversario del Papa León XIV, una figura que ha marcado un momento histórico al convertirse en el primer pontífice estadounidense.

A un año de su elección, líderes religiosos en Nueva York destacan el impacto de su liderazgo y el mensaje que ha proyectado desde el Vaticano hacia el mundo.

El arzobispo Ronald A. Hicks recordó el momento como algo inesperado y profundamente significativo. Según expresó, la elección rompió con la idea de que un estadounidense no podría llegar al papado. También resaltó su cercanía personal con León XIV, a quien conocía desde años atrás.

“Lo imposible ocurrió. Es un líder humilde, fuerte e inteligente”, afirmó, al recordar el momento en que el nuevo papa apareció ante el mundo.

Por su parte, el obispo auxiliar Joseph Espaillat compartió su experiencia desde Nueva York al momento del anuncio. Recordó cómo, al ver el humo blanco, reunió a su equipo para presenciar juntos lo que ya consideraba un hecho histórico.

“Sabía que era un momento importante para la Iglesia y para el mundo”, explicó. La sorpresa fue mayor al descubrir que el nuevo papa era estadounidense y, además, hablaba español.

Espaillat también destacó el perfil espiritual del pontífice durante su primer año. Lo describió como un líder profundamente comprometido con la oración, la paz y la justicia social, con especial atención hacia las comunidades migrantes.

“Es un hombre de mucha fe, que demuestra amor por los más vulnerables”, señaló.

Ambos líderes coincidieron en que el pontificado de León XIV mantiene una línea de continuidad con el legado del Papa Francisco, al tiempo que aporta una nueva perspectiva desde su formación y experiencia.

A medida que avanza su papado, la Iglesia observa con expectativa el rumbo que tomará su liderazgo en un contexto global marcado por desafíos sociales, migratorios y espirituales.

Este primer aniversario no solo marca un hito en la historia moderna del Vaticano, sino que también refuerza la conexión entre la Iglesia y millones de fieles que ven en León XIV una figura cercana y representativa de una nueva etapa.

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