El presidente de OpenAI, Greg Brockman, declaró este lunes que Elon Musk abandonó la compañía para competir en el sector de la inteligencia artificial, durante el juicio entre Elon Musk y OpenAI que se celebra en Oakland, California.

Brockman compareció en el quinto día del proceso, en el que se analiza si la creadora de ChatGPT incumplió su misión fundacional como organización sin ánimo de lucro. El empresario respondió a las acusaciones de Musk, quien sostiene que fue engañado tras donar más de 40 millones de dólares a la fundación de la empresa.

Brockman niega haber engañado a Musk

Durante su testimonio, Brockman afirmó que no engañó al fundador de Tesla y SpaceX. También sostuvo que Musk decidió apartarse de OpenAI porque quería desarrollar su propio proyecto de inteligencia artificial general.

El testimonio forma parte de la defensa legal de OpenAI, que argumenta que la demanda de Musk busca obstaculizar a un competidor directo.

La demanda contra OpenAI

Musk acusa a OpenAI, a sus cofundadores Greg Brockman y Sam Altman, y a Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.

Según su demanda, la empresa habría traicionado su misión original al priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.

OpenAI fue fundada en 2015 como una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo de avances en inteligencia artificial. En 2019, adoptó una estructura de beneficio limitado.

El papel de xAI

En 2023, Musk lanzó xAI, su propia compañía de inteligencia artificial, integrada por exempleados de firmas como OpenAI, DeepMind, Google Research y Microsoft Research.

Ese antecedente se ha convertido en un punto central del caso, ya que OpenAI sostiene que el magnate busca frenar a una empresa con la que ahora compite directamente.

Un juicio con alta atención pública

La semana pasada, Musk declaró durante tres días. En su intervención, afirmó que fue “un tonto” al entregar millones de dólares en financiación a una empresa que, según dijo, terminó convirtiéndose en una compañía valorada en cientos de miles de millones.

Este lunes también se conoció que Musk envió un mensaje a Brockman dos días antes del inicio del juicio para intentar resolver la batalla legal.

Según la plataforma de apuestas Kalshi, las probabilidades de que Musk gane el caso cayeron a cerca del 36 %, el porcentaje más bajo desde que comenzó el juicio.