A pocas semanas de las elecciones municipales, el candidato independiente Jhamar Youngblood Newark presentó una propuesta que busca cambiar la forma en que se toman decisiones en la ciudad, colocando a los residentes en el centro del gobierno.

Su plan plantea la creación del Resident Decision Network (RDN), un sistema en el que 10,000 residentes verificados tendrían un rol activo en la revisión de propuestas antes de que se conviertan en decisiones oficiales.

Según Youngblood, la estructura actual concentra el poder en un grupo reducido, mientras la comunidad reacciona después de que ya todo está decidido. Su propuesta apunta a invertir ese proceso.

El modelo se divide en tres niveles. El primero incluye a una red de residentes que revisan información simplificada sobre presupuestos, contratos y proyectos, y participan en votaciones y prioridades. El segundo nivel está compuesto por delegados de vecindario que organizan discusiones y canalizan inquietudes locales. El tercero son comités de trabajo enfocados en áreas como seguridad, vivienda y desarrollo económico.

En el caso del presupuesto participativo, las decisiones de los residentes serían vinculantes. Para otras políticas, su rol sería consultivo, pero la administración tendría que justificar públicamente cualquier decisión que contradiga esos resultados.

La propuesta forma parte de un plan más amplio llamado Newark30, que busca que la ciudad sea más autosuficiente y transparente para el año 2030. Entre sus iniciativas se incluye un sistema de presupuesto público en tiempo real y herramientas para que los ciudadanos puedan reportar problemas y seguir su resolución.

Otro componente clave es la llamada Parallel Economy Theory, un enfoque económico que plantea que la ciudad desarrolle sistemas propios para cubrir necesidades básicas como alimentos, vivienda y servicios, con el objetivo de reducir el costo de vida y la dependencia de empresas externas.

Youngblood, originario de Newark, ha trabajado previamente en proyectos tecnológicos enfocados en educación y seguridad durante la pandemia, incluyendo plataformas de mentoría para estudiantes y aplicaciones de protección personal.

Las elecciones municipales en Newark están programadas para el 12 de mayo de 2026, en un contexto donde propuestas sobre transparencia, participación ciudadana y costo de vida están ganando protagonismo en el debate local.

La iniciativa plantea un cambio estructural en cómo se gobierna la ciudad, poniendo sobre la mesa una pregunta clave: qué papel deben tener los residentes en las decisiones que afectan su vida diaria.