El precio del petróleo WTI registró una caída al inicio de la jornada de este viernes, en medio de señales de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El crudo de referencia en Estados Unidos abrió con un descenso del 1,36 %, situándose en 103,64 dólares por barril, reflejando la reacción de los mercados ante posibles cambios en el escenario geopolítico.

Impacto de las negociaciones en el mercado

La baja en el precio se produce tras informaciones que apuntan a un progreso en las conversaciones de paz entre Washington y Teherán, facilitadas por mediadores en Pakistán.

De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, Irán habría enviado una respuesta a las propuestas estadounidenses dentro de un borrador de acuerdo en discusión.

Señales desde Irán y Estados Unidos

La agencia oficial iraní confirmó que el país presentó una nueva propuesta en el marco de estas negociaciones, lo que refuerza la expectativa de una posible desescalada del conflicto.

Este contexto ha influido directamente en los mercados energéticos, donde cualquier avance diplomático suele traducirse en ajustes en los precios del crudo.

Presión política en Washington

Mientras tanto, el presidente Donald Trump enfrenta un plazo establecido por la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que limita el tiempo que las tropas pueden permanecer desplegadas sin autorización del Congreso.

El periodo de 60 días representa un factor adicional de presión en la estrategia estadounidense, en un momento en que las decisiones políticas pueden impactar tanto el conflicto como la estabilidad de los mercados.

Reacción de los mercados energéticos

La posibilidad de un acuerdo de paz ha generado expectativas de una mayor estabilidad en el suministro global de petróleo, lo que contribuye a la baja en los precios.

Los inversores continúan atentos a cualquier señal de avance o retroceso en las negociaciones, conscientes de que el desarrollo del conflicto seguirá siendo un factor clave en la evolución del mercado energético.