La cantante estadounidense Britney Spears enfrenta cargos por conducción temeraria tras un incidente ocurrido en marzo en California, que derivó en su arresto y posterior ingreso voluntario en un centro de rehabilitación.

La Fiscalía del condado de Ventura presentó una denuncia formal contra la artista por un delito menor relacionado con la conducción bajo los efectos de sustancias, aunque no se han detallado cuáles habrían sido consumidas.

Arresto y proceso judicial

Spears fue detenida a principios de marzo por las autoridades tras ser acusada de conducir bajo los efectos del alcohol. Fue liberada pocas horas después, pero deberá comparecer ante un juez el próximo lunes.

El caso ha reavivado la atención mediática sobre la vida personal de la cantante, que en los últimos años ha estado bajo constante escrutinio público.

Ingreso en rehabilitación

Semanas después del incidente, la intérprete decidió ingresar de manera voluntaria en un centro de rehabilitación con el objetivo de enfocarse en su bienestar personal.

De acuerdo con su entorno, Spears se mostró afectada por lo ocurrido y expresó arrepentimiento, especialmente por el impacto que la situación pudiera tener en su familia.

Antecedentes y preocupación pública

La artista ha mantenido una presencia activa en redes sociales, lo que ha generado inquietud entre algunos seguidores.

En 2021, logró poner fin a la tutela legal que durante años estuvo bajo el control de su padre, marcando un punto de inflexión en su vida personal.

No es la primera vez que Spears enfrenta situaciones similares. En 2007 ingresó en rehabilitación tras varios episodios públicos, y en 2008 fue hospitalizada en medio de una disputa por la custodia de sus hijos.

El caso actual vuelve a situar a la cantante en el centro de la conversación pública, mientras avanza el proceso judicial en su contra.