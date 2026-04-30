La artista venezolana Cassandra Mayela Allen presenta en Nueva York una propuesta artística que trasciende lo individual y se construye desde lo colectivo, en una exposición que invita a la reflexión sobre la identidad, la migración y el sentido de comunidad.

Su muestra, titulada ‘Aquel Amplex’, se exhibe en el Instituto Cervantes y marca su primera exposición institucional, con una instalación que reúne piezas elaboradas a lo largo de dos años con la participación de múltiples personas.

Un proceso artístico construido entre muchas manos

En el centro de la exposición se encuentra una red de trenzas de telas de colores, tejidas de forma colectiva en talleres abiertos al público. La obra no solo destaca por su dimensión visual, sino por el proceso que la hizo posible.

La artista describe esta experiencia como un espacio de conexión humana, donde los participantes se involucran en un acto que va más allá del resultado final.

Según explicó en entrevista con EFE, el objetivo es que las personas puedan desconectarse de las presiones externas y concentrarse en el momento presente.

Arte, tacto y presencia

Allen plantea su trabajo como una respuesta a la falta de contacto en la vida cotidiana. A través del tejido, busca recuperar el valor del tacto y la interacción directa entre las personas.

En los talleres, los participantes repiten movimientos que, con el tiempo, generan una sensación de concentración profunda, lo que la artista describe como un estado cercano a un trance.

Una reflexión sobre identidad y territorio

Entre las piezas destaca una instalación que entrelaza banderas de países hispanohablantes con una estructura antigua, acompañada por la palabra “American”.

La obra invita a cuestionar el concepto de pertenencia y plantea una visión amplia de identidad, donde distintas culturas, historias y orígenes conviven en un mismo espacio.

Allen reconoce que esta pieza tiene un componente de protesta y busca subrayar la idea de que todos forman parte de un mismo territorio.

Influencia de la experiencia migratoria

El trabajo de la artista está profundamente marcado por las historias de migración. En proyectos anteriores, entrevistó a cientos de personas, especialmente venezolanos, que compartieron sus experiencias de desplazamiento.

Estas vivencias influyeron en su enfoque artístico, llevándola a explorar la relación entre identidad, memoria y pertenencia.

Evolución creativa y nuevos enfoques

Tras enfrentar el impacto emocional de la crisis migratoria, Allen decidió ampliar su práctica artística, incorporando el dibujo y referencias al modernismo latinoamericano.

Estas nuevas piezas dialogan con ideas sobre progreso y desarrollo, contrastando con las realidades sociales que han marcado a su país de origen.

La exposición permanecerá abierta hasta mediados de junio y continuará creciendo con nuevas intervenciones, reflejando el carácter dinámico y colectivo de la obra.