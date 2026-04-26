Un ataque armado interrumpió la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington, un evento que reúne a periodistas, políticos y figuras públicas cada año.

El incidente ocurrió en el hotel Washington Hilton, obligando a la cancelación inmediata de la gala, que en esta edición contaba con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance, quienes resultaron ilesos.

Periodistas reaccionan en medio del caos

En un comunicado, la presidenta de la WHCA, Weijia Jiang, destacó la respuesta de los periodistas presentes, quienes comenzaron a informar de manera inmediata tras el inicio del tiroteo.

La asociación elogió la “calma y el valor” de los reporteros, subrayando que su reacción refleja el compromiso con la labor informativa incluso en situaciones de alto riesgo.

“Estamos orgullosos de todos los que estaban en esa sala”, expresó Jiang.

Respuesta de seguridad

Las autoridades lograron controlar la situación, y la WHCA expresó su agradecimiento al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por proteger a los asistentes.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido al recibir un disparo que impactó en su chaleco antibalas. La organización le deseó una pronta recuperación.

El sospechoso, un hombre de 31 años procedente de California, permanece bajo custodia en un hospital, donde es sometido a una evaluación psiquiátrica antes de su comparecencia ante un tribunal federal en Washington D.C.

Un evento simbólico interrumpido

La cena anual de corresponsales es uno de los eventos más emblemáticos de la capital estadounidense, centrado en la defensa de la libertad de prensa y la Primera Enmienda.

“Nuestra cena existe para celebrar el duro trabajo de los periodistas”, recordó Jiang en el comunicado.

Tras lo ocurrido, la organización anunció que evaluará los próximos pasos, mientras que el presidente Trump informó que el evento será reprogramado dentro de un mes.

El ataque deja en evidencia la vulnerabilidad incluso en actos altamente protegidos y pone en primer plano el papel de los periodistas en contextos de crisis.