Esculturas de balones en Guadalajara celebran el Mundial 2026

Las esculturas de balones en Guadalajara comenzaron a transformar las calles de la ciudad en una galería al aire libre como parte de la antesala al Mundial 2026, evento que atraerá a cerca de tres millones de turistas a esta sede mexicana.

Un centenar de piezas, elaboradas en fibra de vidrio y con una altura aproximada de 1,8 metros, fueron intervenidas por artistas locales, tanto consolidados como emergentes. Cada balón ofrece una interpretación visual que refleja la cultura, las tradiciones y la identidad de México.

La iniciativa busca que el espíritu del torneo se viva más allá de los estadios. Las esculturas estarán distribuidas en plazas, parques, avenidas y centros comerciales, permitiendo que residentes y visitantes conecten con la fiebre mundialista en distintos puntos de la ciudad.

“La intención es que estén en centros comerciales, en áreas públicas, en avenidas, que todo mundo tenga la oportunidad de vivir y ver el Mundial con otros ojos”, explicó Gina Gómez, impulsora del proyecto, en entrevista con EFE.

Un proyecto que une sectores y comunidades

Gómez, también presidenta de la organización Mujeres Empoderadas, destacó que esta propuesta ha logrado reunir esfuerzos del ámbito cultural, empresarial y gubernamental, convirtiéndose en un ejemplo de colaboración.

Según explicó, el proceso detrás de las esculturas refleja la dinámica del propio fútbol, donde distintos actores cumplen un rol clave. Artesanos, herreros, artistas y empresarios participaron en la creación de cada pieza, consolidando un proyecto con impacto positivo en diversos sectores.

La artesana y artista plástica Julieta Medina relató a EFE que su diseño, realizado junto a la artista Aida Hurtado, se inspiró en el concepto de unión entre los equipos y su afición. Para ella, el balón representa tanto la colaboración entre creadores como la importancia del público en el arte.

“Es la unión, primero porque es un balón que se hizo en colaboración de muchos, y también por los espectadores, que son indispensables para que el arte exista y tenga voz”, señaló.

Más que arte, historias y emociones

Las esculturas de balones en Guadalajara también están cargadas de significado personal. Para muchos artistas, el fútbol representa un vínculo familiar y una tradición que atraviesa generaciones.

Medina recordó cómo el Mundial tiene un valor especial en su familia, especialmente para su padre, quien vivió el torneo de 1986. Ese recuerdo se conecta ahora con una nueva edición que vuelve a celebrarse en México.

“Para mi papá es muy importante el Mundial. Él era pequeño cuando fue el del 86, y tenerlo ahora de nuevo es una convivencia familiar que no solo pasa en la mía, sino en muchas familias de Jalisco y del país”, comentó.

Identidad mexicana en cada diseño

Los balones exhiben una amplia variedad de estilos y técnicas artísticas. Desde patrones inspirados en comunidades indígenas hasta referencias al fútbol y a la arquitectura local, cada pieza ofrece una mirada distinta sobre la identidad mexicana.

La artista Thessy De Theresa explicó que su obra busca representar la diversidad de etnias a través de elementos visuales como ojos repetidos en distintas formas y tamaños. Según dijo, la intención es mostrar que, aunque las personas perciben el mundo de manera diferente, comparten emociones similares al vivir el fútbol.

Por su parte, la artista Tamara Trapero destacó que el Mundial funciona como un punto de encuentro entre el arte y el deporte, brindando oportunidades a creadores locales para expresar su visión.

“Que lo estén haciendo en Jalisco es muy bonito, y que le den espacio a diferentes artistas para expresarse. Para mí representa la unión de todos los países y las personas”, afirmó.

Un proyecto con proyección nacional

Además de su impacto en Guadalajara, los organizadores ya contemplan una segunda fase que llevará estas esculturas a otras sedes del Mundial 2026, como Ciudad de México y Monterrey, integrando a artistas de esas regiones.

Con esta iniciativa, la ciudad no solo se prepara para recibir partidos del torneo, sino que convierte sus espacios públicos en escenarios culturales que celebran la creatividad y la pasión por el fútbol.