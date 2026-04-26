Artículo escrito por James de los Santos. Publicado en Hudpost. Traducido por El Especialito.

El cierre hospital Heights University ha sido suspendido tras una decisión reciente de Hudson Regional Health. La medida se produce en medio de preocupaciones sobre el impacto en la atención médica en el condado.

Hudson Regional Health anunció el miércoles que está retirando su solicitud de Certificado de Necesidad para cerrar Heights University Hospital en Jersey City, cancelando una audiencia pública que estaba programada para esa misma noche en la instalación.

El anuncio se produjo el mismo día de una audiencia pública planificada, para la cual el capítulo del norte de Nueva Jersey de los Socialistas Democráticos de América había estado organizando a residentes, funcionarios electos y líderes comunitarios para asistir y testificar.

En un comunicado, HRH dijo que se ha sentido alentado por renovadas conversaciones con su arrendador sobre la posibilidad de restablecer servicios de salud en el lugar. “HRH siempre ha tenido la intención de proporcionar acceso crítico a la atención médica de una manera que sea financieramente sostenible en el Heights”, dijo la empresa. “Como resultado de estas conversaciones en curso, HRH ha decidido retirar su solicitud de Certificado de Necesidad para el cierre”.

HRH indicó que su liderazgo continuará colaborando con funcionarios electos sobre la forma más adecuada de proporcionar atención médica a la comunidad de Heights.

Este desarrollo marca el giro más reciente en una crisis de meses en la instalación. HudPost ha cubierto la historia desde octubre de 2025, cuando HRH amenazó por primera vez con la demolición de la propiedad para el desarrollo residencial de lujo. El hospital, conocido durante más de un siglo como Christ Hospital, cerró la mayoría de sus servicios en noviembre de 2025 antes de cerrar su departamento de emergencias en marzo de 2026, lo que provocó una solicitud de medida cautelar de emergencia por parte de la ciudad que no tuvo éxito.