Las garrapatas en Nueva Jersey y Nueva York están generando una creciente preocupación sanitaria tras un aumento notable en las visitas a salas de emergencia durante el inicio de 2026.

En Nueva Jersey, las autoridades reportaron un incremento del 27% en casos relacionados con picaduras, con 169 visitas registradas frente a 133 en el mismo periodo del año pasado.

Nueva York también enfrenta un repunte

El problema no se limita a un solo estado. En Nueva York, los datos nacionales muestran que las visitas a emergencias por picaduras de garrapatas han alcanzado su nivel más alto en casi una década, con tasas que duplican el promedio habitual en esta época del año.

En la región noreste, donde se concentran ambos estados, se han registrado hasta 163 casos por cada 100.000 visitas médicas, una cifra significativamente superior a meses anteriores.

Además, expertos advierten que las garrapatas ya están presentes en parques urbanos de Nueva York, incluyendo zonas como Central Park, lo que aumenta el riesgo incluso para quienes no salen de la ciudad.

Condiciones que explican el aumento

El crecimiento de la población de garrapatas está relacionado con varios factores ambientales. Un invierno más cálido de lo habitual ha permitido que más ejemplares sobrevivan, mientras que la llegada temprana de la primavera ha adelantado su actividad.

También influye el aumento de animales hospedadores como ciervos y roedores, que facilitan la expansión de estos parásitos en áreas suburbanas y urbanas.

Enfermedades y riesgos

Las garrapatas pueden transmitir múltiples enfermedades, siendo la más común la enfermedad de Lyme. Sin embargo, también están asociadas a afecciones como babesiosis, fiebre maculosa y el síndrome alfa-gal, que puede provocar alergia a la carne roja.

En Nueva York, se han reportado miles de casos anuales de Lyme en los últimos años, lo que refuerza la preocupación ante el aumento actual.

Cómo protegerse

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente durante actividades al aire libre. Entre las medidas más efectivas se encuentran el uso de repelentes con al menos 20% de DEET, ropa protectora y revisiones corporales tras regresar a casa.

También se aconseja ducharse dentro de las dos horas posteriores a la exposición y revisar a niños y mascotas, ya que las garrapatas jóvenes pueden ser casi imperceptibles.

Qué hacer ante una picadura

Si se encuentra una garrapata adherida, debe retirarse de inmediato con pinzas de punta fina. Posteriormente, se debe observar la zona durante varios días.

Síntomas como fiebre, escalofríos, dolor articular o una erupción en forma de “ojo de buey” requieren atención médica inmediata.

El aumento simultáneo en Nueva Jersey y Nueva York confirma que la temporada de garrapatas de 2026 será especialmente intensa, obligando a reforzar la prevención desde ahora.