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Quevedo lanza ‘El Baifo’, su disco más personal tras reconectar con sus raíces

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Después de casi cinco años frenéticos para "un pibe de 24 años", de giras, de premios, de una fama con la que confiesa que aún mantiene "una relación tóxica", Quevedo sintió el deseo de reconectar, de regresar con los suyos. Y le salió probablemente su disco más fiestero e íntimo, 'El Baifo'. No solo se ha rodeado de sus colegas de siempre, de nombres de la escena urbana que han crecido con él desde 'Cayó la noche' (2021), como Lucho RK, La Pantera o Juseph, sino de toda una cátedra del folclore canario, como son Los Gofiones (58 años de trayectoria), y de referencias de cualquier carnaval, como Elvis Crespo y Tonny Tun Tun. Le sirven para anunciar que "El Baifo está en casa". En la imagen, Quevedo durante la entrevista con EFE. EFE/ Ángel Medina G.

El cantante español Quevedo presentó ‘El Baifo’, un álbum que marca un giro hacia lo personal y lo cercano, tras varios años de intensa exposición mediática y éxito global.

En entrevista con EFE, el artista explicó que este nuevo proyecto nace de la necesidad de reconectar con su entorno y recuperar su esencia.

“Este disco es como volver a celebrar en casa, ¿sabes? Volver a la vida real, volver a las cosas cotidianas… eso me hace feliz”, afirmó desde su ciudad.

Un regreso a sus raíces

Después de trabajos como ‘Donde quiero estar’ (2023) y ‘Buenas noches’ (2024), Quevedo apuesta por un sonido más íntimo sin dejar de lado su esencia urbana.

El disco reúne a colaboradores cercanos de su trayectoria como Lucho RK, La Pantera y Juseph, junto a referentes de la música tropical como Elvis Crespo y Tonny Tun Tun.

También incorpora al histórico grupo canario Los Gofiones, reforzando el vínculo del proyecto con la identidad de las islas.

Sonido latino con sello canario

Aunque el reguetón sigue presente, ‘El Baifo’ explora géneros como merengue, salsa y vallenato, en una mezcla que surgió de forma natural.

“No lo busqué. Fui conectando cosas que me llamaban la atención con lo que me apetecía hacer”, explicó el cantante a EFE.

Canciones como ‘La Graciosa’, junto a Elvis Crespo, y ‘Gáldar’, con Tonny Tun Tun, aportan ese carácter festivo que define el álbum.

Identidad sin filtros

El disco, compuesto por 14 temas, está cargado de referencias culturales propias de Canarias, desde expresiones locales hasta conceptos ligados a la vida cotidiana en las islas.

“Mientras más seas tú mismo, mejor te haces. No hay nada que esconder de nuestra identidad ni de nuestra manera de hablar”, reflexionó.

Para el artista, este trabajo también conecta con una generación que vive procesos similares.

“No dejo de ser un pibe joven con sus preocupaciones, con sus idas y venidas”, señaló.

Influencias y mirada global

Durante la conversación con EFE, Quevedo también se refirió a la influencia de artistas como Bad Bunny, destacando su impacto cultural.

“Verlo cantar en español en la Super Bowl… para mí fue un orgullo. Sigue abriendo puertas”, comentó.

A pesar de su crecimiento internacional, el cantante mantiene los pies en la tierra con un proyecto que apuesta por lo auténtico y lo cercano, sin renunciar a la ambición artística.

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