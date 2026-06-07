Dip de pollo Buffalo cremoso con queso fundido y el picante justo

Una mesa de reunión cambia cuando aparece un dip de pollo Buffalo caliente, burbujeante y listo para servirse con totopos, pan tostado o vegetales crujientes. Tiene ese punto de comida de fiesta que no pide formalidad: se coloca al centro, se comparte y desaparece rápido.

La inspiración viene del sabor clásico de las alitas Buffalo: salsa picante, mantequilla, pollo y una base cremosa que suaviza el golpe del chile sin apagarlo. En versión dip, todo se vuelve más fácil de servir. El pollo desmenuzado aporta cuerpo, el queso crema da textura y el queso fundido crea esa capa dorada que hace imposible esperar demasiado.

Para que el dip de pollo Buffalo quede equilibrado, conviene controlar la cantidad de salsa picante y hornearlo solo hasta que esté caliente y cremoso, no seco.

Ingredientes para el dip de pollo Buffalo

2 tazas de pollo cocido y desmenuzado

225 g de queso crema a temperatura ambiente

1/2 taza de salsa Buffalo o salsa picante tipo cayena

1/2 taza de aderezo ranch o aderezo de queso azul

1 taza de queso cheddar rallado

1/2 taza de queso mozzarella rallado

2 cucharadas de mantequilla derretida

2 cebollines picados

Pimienta negra al gusto

Para servir

Totopos

Pan tostado

Apio en bastones

Zanahorias en bastones

Galletas saladas

Preparación

Primero, precalienta el horno a 190°C. Engrasa ligeramente un molde pequeño o una fuente apta para horno.

Luego, en un recipiente grande, mezcla el queso crema con la salsa Buffalo, el aderezo ranch o de queso azul y la mantequilla derretida. Debe quedar una base cremosa y uniforme.

Después, incorpora el pollo desmenuzado, la mitad del queso cheddar, la mozzarella y un poco de pimienta negra. Mezcla hasta que el pollo quede bien cubierto.

A continuación, pasa la mezcla al molde y extiéndela en una capa pareja. Cubre con el resto del queso cheddar.

Hornea durante 20 a 25 minutos, hasta que el dip esté caliente, cremoso y ligeramente dorado en la superficie.

Finalmente, retira del horno y deja reposar 5 minutos antes de servir. Añade cebollines picados por encima para dar frescura.

Consejos útiles

Usa pollo rostizado si quieres ahorrar tiempo. Tiene buen sabor y se desmenuza fácilmente.

No agregues sal antes de probar. La salsa Buffalo, el queso y los aderezos ya aportan bastante.

Si prefieres menos picante, usa menos salsa Buffalo y aumenta un poco el aderezo.

Para un sabor más clásico, usa aderezo de queso azul. Para un perfil más suave, usa ranch.

No lo hornees demasiado. Si se seca, pierde la textura cremosa que lo hace funcionar.

Cómo servir el dip de pollo Buffalo

El dip de pollo Buffalo se sirve caliente, directo del horno, con acompañamientos que puedan sostener su textura. Los totopos y el pan tostado funcionan muy bien, mientras el apio y la zanahoria aportan frescura y ayudan a equilibrar el picante.

Al probarlo, debe sentirse cremoso, ligeramente ácido, picante y bien cargado de pollo. El queso fundido une todo, pero no debe tapar el sabor Buffalo. Es un aperitivo sencillo, potente y perfecto para días de partido, fiestas informales o cualquier reunión donde la comida tenga que cumplir sin complicarse.