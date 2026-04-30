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Rosalía será reconocida como Compositora Internacional del Año en los Ivors 2026

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La cantautora española Rosalía, en una imagen de archivo. EFE/Marta Pérez

La cantante y compositora española Rosalía será distinguida como Compositora Internacional del Año en los premios Ivors 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos para autores musicales en el Reino Unido.

El galardón, otorgado por la Academia Ivors en colaboración con Amazon Music, destaca el impacto cultural y comercial de las canciones de la artista en el último año.

Reconocimiento a su impacto global

La Academia Ivors señaló que el premio se concede a creadores cuya obra ha logrado resonar tanto en el público como en la industria musical, y subrayó el alcance internacional del trabajo reciente de Rosalía.

Su capacidad para conectar con audiencias diversas ha sido uno de los factores clave para este reconocimiento.

Un álbum que marcó su evolución

El premio llega tras el lanzamiento de ‘LUX’ en 2025, un álbum que incluyó temas como “La Perla”, “Berghain” y “Reliquia”.

El proyecto destacó por su ambición artística, al incorporar letras en 13 idiomas y fusionar distintos géneros, lo que permitió a la artista ampliar su propuesta musical.

Éxito en listas y crítica

‘LUX’ alcanzó el número uno en cinco listas de Billboard y debutó en la cuarta posición del Billboard 200, consolidando su presencia en el mercado internacional.

Además, fue incluido entre los mejores discos del año por medios como Rolling Stone, The New York Times, Billboard, Pitchfork y The New Yorker.

Una propuesta que rompe fronteras

Desde la Academia Ivors, su director ejecutivo, Roberto Neri, destacó que las canciones de Rosalía han logrado derribar barreras lingüísticas y culturales.

Por su parte, el presidente de la organización, Tom Gray, resaltó la capacidad de la artista para combinar tradición y experimentación en su proceso creativo.

Entrega del premio en Londres

La ceremonia de los Ivors 2026 se celebrará el próximo 21 de mayo en Londres, donde se reconocerá el impacto duradero de las composiciones en la música contemporánea.

Con este premio, Rosalía suma un nuevo logro a su trayectoria, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música actual.

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