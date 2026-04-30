Los carbohidratos no son el enemigo: aprende a elegirlos mejor

Durante años, los carbohidratos han sido señalados como responsables del aumento de peso y otros problemas de salud. Sin embargo, esta idea no refleja toda la realidad. Los carbohidratos saludables son una fuente fundamental de energía para el cuerpo y cumplen funciones clave en el organismo.

El problema no está en los carbohidratos en sí, sino en el tipo que se consume. Existen grandes diferencias entre los carbohidratos complejos y los refinados, y entenderlas es esencial para tomar decisiones más informadas.

Los carbohidratos saludables, como los que se encuentran en alimentos integrales, frutas, verduras y legumbres, se digieren de forma más lenta. Esto permite que la energía se libere de manera gradual, ayudando a mantener niveles estables de azúcar en sangre y una sensación de saciedad por más tiempo.

Por el contrario, los carbohidratos refinados, presentes en productos ultraprocesados como panes blancos, dulces y bebidas azucaradas, se absorben rápidamente. Esto puede generar picos de glucosa seguidos de caídas bruscas, lo que se traduce en fatiga, hambre constante y antojos.

Además, los carbohidratos complejos suelen ser ricos en fibra, vitaminas y minerales. Estos nutrientes no solo contribuyen a una mejor digestión, sino que también apoyan la salud general del cuerpo.

Eliminar por completo los carbohidratos no es necesario ni recomendable para la mayoría de las personas. El cuerpo, especialmente el cerebro, depende de la glucosa como principal fuente de energía. Por eso, la clave no es restringir, sino elegir con criterio.

Incorporar alimentos integrales, reducir el consumo de productos ultraprocesados y prestar atención a la calidad de lo que se come puede marcar una gran diferencia en el bienestar diario.

Hablar de carbohidratos saludables es cambiar el enfoque. No se trata de evitar, sino de entender qué le aporta cada alimento al cuerpo y cómo influye en la energía, el rendimiento y la salud a largo plazo.