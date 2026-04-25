Hay rivalidades deportivas intensas, y luego está la de Yankees contra Red Sox, que claramente no conoce límites. Pero lo que ocurrió durante la construcción del nuevo Yankee Stadium llevó esa competencia a otro nivel. Todo giró alrededor de un jersey de Ortiz en Yankee Stadium que nunca debió estar ahí.

Mientras se levantaba el estadio en Nueva York, un trabajador, fanático de los Red Sox, decidió dejar su propia marca en la obra. Sin que nadie lo notara, escondió una camiseta de David Ortiz dentro del concreto fresco, con la idea de “maldecir” el estadio antes de su inauguración.

Un misterio bajo el concreto

El rumor comenzó a circular, pero al principio nadie lograba confirmarlo. Los responsables del estadio revisaron la zona señalada y no encontraron nada. Incluso parecía imposible que alguien hubiera logrado hacerlo sin ser detectado.

Sin embargo, al día siguiente, dos trabajadores revelaron la ubicación real. Fue entonces cuando el equipo decidió investigar en serio. Lo que encontraron fue bastante más literal de lo que esperaban.

Tras romper casi un metro de concreto con maquinaria pesada, apareció el jersey. Estaba sucio, roto y completamente cubierto de polvo, pero era inconfundible. El jersey de Ortiz en Yankee Stadium había estado ahí todo ese tiempo, enterrado como una especie de broma muy bien ejecutada.

De sabotaje a acto solidario

Lo que pudo haberse convertido en un escándalo o en otra historia más de rivalidad terminó tomando un giro inesperado. En lugar de alimentar el conflicto, los Yankees decidieron darle otro significado.

Limpiaron la camiseta, la combinaron con artículos del propio equipo y enviaron todo a Boston. Allí fue subastado para recaudar fondos a beneficio del Jimmy Fund, una organización vinculada a los Red Sox que apoya la investigación contra el cáncer.

El resultado fue sorprendente. El conjunto se vendió por 175.000 dólares, transformando una broma casi clandestina en una contribución importante para una causa real.

Una historia que supera la rivalidad

El caso del jersey de Ortiz en Yankee Stadium es uno de esos episodios que parecen sacados de una película. Tiene todos los elementos, rivalidad, picardía, misterio y un final inesperado.

Pero más allá de la anécdota, deja algo interesante. Incluso en una de las rivalidades más fuertes del deporte, todavía hay espacio para convertir un gesto provocador en algo positivo.

Al final, lo que empezó como una “maldición” terminó ayudando a salvar vidas. Y eso, incluso en el mundo del béisbol, es difícil de superar.