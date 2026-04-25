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Muere el ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz tras accidente en Francia

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Fotografía de archivo del 06 de febrero de 2024 del ciclista Cristian Múñoz (c) del equipo NU Colombia compitiendo en la primera etapa de la carrera ciclística Tour Colombia 2024 entre Paipa y Duitama (Colombia). Muñoz, de 30 años falleció en la ciudad española de Oviedo a donde había sido traslado para recibir atención médica tras sufrir un accidente en una carrera en Francia, informó este viernes la escuadra. EFE Carlos Ortega ARCHIVO

El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz fallece este viernes en la ciudad española de Oviedo, tras sufrir complicaciones médicas derivadas de un accidente ocurrido durante una competencia en Francia.

El deportista, de 30 años y miembro del equipo Nu Colombia, había sido trasladado a España para recibir atención especializada luego de la caída que sufrió el pasado sábado en el Tour du Jura.

Complicaciones tras el accidente

Según informó su equipo, tras la caída Muñoz fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió tratamiento por una herida en la rodilla izquierda.

Posteriormente, ya en Oviedo, fue evaluado nuevamente por personal de salud, que detectó una infección de difícil manejo que requirió atención especializada.

En las últimas horas, su estado clínico se complicó. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el ciclista falleció en la mañana de este viernes.

Trayectoria y legado

Cristian Camilo Muñoz nació el 20 de marzo de 1996 en Ventaquemada, Boyacá, una región reconocida por su tradición ciclista en Colombia.

Desde 2024 formaba parte del equipo Nu Colombia en la categoría Continental, donde continuaba desarrollando su carrera profesional.

A lo largo de su trayectoria, logró destacarse con victorias de etapa en distintas competencias nacionales y fue campeón de la montaña en el Clásico RCN.

Un recuerdo dentro del pelotón

El equipo Nu Colombia expresó su pesar por la pérdida y destacó las cualidades humanas del ciclista.

Quienes compartieron con él lo recuerdan como una persona cercana, generosa con sus compañeros y con un fuerte espíritu deportivo que marcó a quienes lo rodeaban.

Su fallecimiento deja un vacío en el ciclismo colombiano, especialmente en una generación que sigue proyectando talento dentro y fuera del país.

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