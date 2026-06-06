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Knicks sobreviven en San Antonio y vuelven a Nueva York con ventaja de 2-0 en las Finales

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AMDEP6339. SAN ANTONIO (ESTADOS UNIDOS), 05/06/2026.- Karl-Anthony Towns de Knicks laza el balón este viernes, en el segundo partido de las finales de la NBA entre San Antonio Spurs y New York Knicks en el estadio Frost Bank Center en San Antonio (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez

Los New York Knicks sobrevivieron una noche de máxima tensión en San Antonio y vencieron 105-104 a los Spurs en el Juego 2 de las Finales de la NBA. Con la victoria, Nueva York tomó ventaja de 2-0 en la serie y regresará al Madison Square Garden con el control del duelo por el campeonato.

El partido tuvo un cierre de infarto. San Antonio llegó a recortar una desventaja de 14 puntos en el último cuarto y tuvo una oportunidad final para ganar, pero Victor Wembanyama falló un tiro potencialmente decisivo en los últimos segundos. La jugada cerró una noche durísima para los Spurs, que dejaron escapar sus dos primeros partidos como locales.

Para los Knicks, el triunfo tuvo valor doble. No solo ganaron de visita, sino que también resistieron el empuje final de un equipo que se negó a rendirse. Karl-Anthony Towns marcó el ritmo temprano para Nueva York con 21 puntos, mientras Jalen Brunson apareció en momentos importantes del cierre pese a una noche complicada en el tiro.

El ambiente fue de Finales en cada posesión. Los Spurs presionaron, el público empujó y el partido se convirtió en una prueba de nervios para ambos equipos. Sin embargo, Nueva York encontró la manera de sostenerse cuando el margen era mínimo.

La serie ahora se traslada a Nueva York, donde los Knicks intentarán aumentar su ventaja en el Juego 3. Después de dos victorias en San Antonio, el equipo queda a dos triunfos de conquistar su primer campeonato de la NBA desde 1973.

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