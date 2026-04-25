El papa León XIV pidió este sábado a los docentes formar a los jóvenes en el pensamiento crítico y la libertad interior, en un contexto marcado por la sobreestimulación constante. El mensaje del pontífice se centró en la necesidad de acompañar a las nuevas generaciones sin imponer respuestas prefabricadas.

Durante una audiencia en el Aula Pablo VI con profesores de religión católica de Italia, el papa León XIV subrayó que los estudiantes necesitan cercanía y honestidad para enfrentar las grandes preguntas de la vida.

Papa León XIV y el reto de educar a los jóvenes

El pontífice advirtió que, detrás de lo que parece apatía, muchos jóvenes esconden inquietudes profundas.

Según explicó, esa aparente indiferencia suele ocultar el sufrimiento de quienes “sienten demasiado” sin poder identificar lo que les ocurre. En ese sentido, instó a los educadores a ayudarles a reconocer su propia voz interior.

También alertó sobre el entorno actual, en el que los jóvenes están constantemente expuestos a estímulos que pueden apagar esa voz interna con facilidad.

Pensamiento crítico y libertad interior como base

Para el papa León XIV, educar no es solo transmitir conocimientos, sino formar personas capaces de escuchar su conciencia y desarrollar pensamiento crítico.

Defendió que fe y razón no deben verse como opuestas, sino como herramientas complementarias en el desarrollo personal.

Asimismo, destacó que la enseñanza de la religión tiene un valor cultural importante, ya que permite comprender procesos históricos, sociales y artísticos que han dado forma a la sociedad.

Un llamado a los docentes

El pontífice también abordó el papel de la educación en una sociedad que enfrenta desafíos complejos. Señaló que la verdadera laicidad no excluye la religión, sino que puede integrarla como recurso formativo.

En su mensaje final, pidió a los profesores convertirse en “coreógrafos de la esperanza” y en referentes creíbles para los estudiantes.

Además, reconoció el trabajo muchas veces silencioso de los educadores, a quienes consideró fundamentales para construir una alianza educativa capaz de renovar la sociedad actual.