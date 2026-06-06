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Eben Byers: el millonario que murió por beber agua radiactiva

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Los dientes de Eben Byers, contaminados con radio, iluminándose por sí mismos en una placa de rayos X tras una exposición de 10 días. Autor: Alexander O. Gettler y Charles Norris. Vía Wikimedia Commons.

La historia de Eben Byers parece sacada de una novela de terror científico, pero ocurrió realmente. En una época en la que la radiactividad era vista como una maravilla tecnológica y médica, este empresario estadounidense se convirtió en el ejemplo más famoso de los peligros de confiar ciegamente en tratamientos milagrosos.

Nacido en una familia adinerada, Eben Byers era un exitoso industrial y reconocido deportista. A principios de la década de 1920 sufrió una lesión en el brazo tras caer de un tren. Buscando aliviar el dolor, comenzó a consumir una bebida llamada Radithor, un producto que contenía radio disuelto en agua.

La bebida era promocionada como un tónico capaz de aumentar la energía, mejorar la salud e incluso combatir diversas enfermedades. En aquellos años, el radio era considerado una sustancia casi milagrosa. Se utilizaba en cosméticos, medicamentos e incluso productos de consumo diario.

Convencido de sus supuestos beneficios, Eben Byers llegó a consumir cientos de botellas de Radithor durante varios años. Según informes de la época, bebía varias dosis al día y recomendaba el producto a amigos y conocidos.

Pero mientras el radio emitía radiación dentro de su cuerpo, el daño se acumulaba lentamente.

Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer síntomas alarmantes. Byers sufrió pérdida de peso, dolores intensos y un deterioro progresivo de su salud. Lo más impactante fue el daño que la radiación causó en sus huesos. Su mandíbula comenzó a desintegrarse y partes de su cráneo sufrieron necrosis, una condición en la que el tejido óseo muere.

La situación fue tan grave que los médicos quedaron horrorizados al examinarlo.

Eben Byers murió en 1932 a los 51 años. Su caso atrajo la atención nacional y se convirtió en un escándalo que ayudó a impulsar controles más estrictos sobre productos médicos y suplementos comercializados al público.

Décadas después, cuando sus restos fueron exhumados para estudios científicos, los investigadores descubrieron que su cuerpo seguía siendo altamente radiactivo. Incluso enterrado durante años, la radiación permanecía presente en sus huesos.

La historia de Eben Byers es un recordatorio de una época en la que la ciencia avanzaba más rápido que las regulaciones. Lo que se vendía como una fuente de vitalidad terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más extremos de intoxicación por radiación documentados.

A veces, los productos milagrosos son exactamente eso: demasiado buenos para ser verdad.

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