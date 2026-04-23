El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, restó importancia al ‘like’ que Kylian Mbappé dio a una publicación relacionada con el posible regreso de José Mourinho al club.

En la rueda de prensa previa al partido ante el Betis, el entrenador dejó claro que no considera relevante este tipo de gestos en redes sociales.

Mbappé y Mourinho no preocupan en el Real Madrid

Arbeloa fue directo al referirse a la interacción del delantero francés, asegurando que no influye en el entorno del equipo.

“Son cosas que ni entro a valorar y no me molestan ni me importa. Que le dé ‘like’ a Mourinho, a Julia Roberts o a quien quiera. No le doy la menor importancia”, afirmó.

Respaldo a Vinicius tras su gesto

El entrenador también habló sobre Vinicius, quien pidió perdón a la afición tras marcar frente al Alavés luego de recibir algunos silbidos.

Arbeloa evitó profundizar en el gesto, pero dejó claro su respaldo al jugador.

“Está preparado para jugar mañana, va a ser titular y me siento privilegiado de tenerle en el equipo”, señaló.

Compromiso total hasta el final de la temporada

De cara al cierre de LaLiga, el técnico insistió en que no aceptará que sus jugadores bajen la intensidad pensando en el Mundial.

Arbeloa subrayó que todos deben mantener el máximo nivel en los seis partidos restantes del campeonato.

“Tenemos que dar el máximo porque son jugadores del Real Madrid y eso no les va a impedir a cada uno de ellos luchar por el Mundial”, concluyó.