Los New York Knicks dieron el primer golpe en las Finales de la NBA con una victoria de carácter. En el Juego 1, disputado en el Frost Bank Center de San Antonio, el equipo neoyorquino venció 105-95 a los Spurs y tomó ventaja de 1-0 en la serie.

El partido tuvo de todo: dominio inicial de San Antonio, una remontada paciente de Nueva York, un cierre impecable de Jalen Brunson y una defensa que dejó a los Spurs sin respuesta en los minutos decisivos. El duelo de Knicks vs Spurs comenzó con ventaja local, pero terminó con los visitantes celebrando una victoria que puede pesar mucho en la serie.

San Antonio arrancó mejor. Los Spurs ganaron el primer cuarto 27-19 y marcaron el ritmo desde temprano. Victor Wembanyama fue una presencia constante cerca del aro, mientras el equipo local aprovechó la energía de su público para imponer condiciones.

Nueva York, sin embargo, no se desordenó. En el segundo cuarto, los Knicks respondieron con mejores posesiones y más agresividad ofensiva. Ganaron ese parcial 29-28, aunque llegaron al descanso abajo 55-48.

Los Spurs estiran la ventaja, pero Nueva York resiste

El momento más complicado para los Knicks llegó en la segunda mitad. San Antonio llegó a tener una ventaja de 14 puntos, según el reporte de AP. A esa altura, los Spurs parecían tener el control del partido y del ritmo emocional de la noche.

Pero Nueva York sostuvo el golpe. Karl-Anthony Towns aportó puntos y rebotes importantes, mientras OG Anunoby empezó a crecer en ambos lados de la cancha. Los Knicks ganaron el tercer cuarto 28-21 y entraron al último periodo con el partido empatado 76-76.

Ese tercer cuarto cambió la historia del juego. Nueva York dejó de perseguir el marcador y comenzó a poner presión real sobre San Antonio. La defensa ajustó mejor sobre Wembanyama y los Spurs empezaron a encontrar menos tiros cómodos.

Brunson toma el control en el cierre

El último cuarto fue de Jalen Brunson. El base terminó con 30 puntos, incluidos 13 en el periodo final, según NBA.com y AP. Su producción llegó justo cuando los Knicks más lo necesitaban.

Brunson no solo anotó. También manejó el tiempo del partido, castigó los cambios defensivos y le dio calma a Nueva York en posesiones tensas. AP reportó que selló la victoria con un tiro girando mientras caía al piso cuando quedaban 38 segundos.

OG Anunoby también fue decisivo en el último cuarto. Terminó con 17 puntos y aportó energía, defensa y anotación oportuna. De acuerdo con AP, 12 de sus 17 puntos llegaron en el periodo final.

Karl-Anthony Towns completó otra noche sólida con 18 puntos y 12 rebotes. Su presencia fue clave para sostener a los Knicks cuando el partido estaba cuesta arriba.

Un cierre de 11-0 define el partido

La diferencia real llegó en los minutos finales. Los Knicks cerraron el partido con una corrida de 11-0, según NBA.com y AP. Ese tramo dejó sin respuesta a San Antonio y convirtió un juego apretado en una victoria de diez puntos para Nueva York.

Los Spurs solo anotaron 19 puntos en el último cuarto. Los Knicks, en cambio, sumaron 29 en ese mismo periodo. Esa diferencia explicó el resultado final y confirmó la fortaleza del equipo visitante bajo presión.

San Antonio tuvo problemas para ejecutar en el cierre. ESPN registró 13 pérdidas de balón para los Spurs, frente a 9 de los Knicks. También mostró que Nueva York lanzó mejor de campo, con 41% frente al 36% de San Antonio.

Wembanyama terminó con una línea productiva, pero no eficiente. The Guardian reportó que sumó 26 puntos, 12 rebotes y tres bloqueos, aunque lanzó 6 de 21 de campo. Su impacto fue claro, pero los Knicks lograron hacerlo trabajar por cada intento.

Una victoria con peso histórico

La victoria también tuvo valor histórico para los Knicks. NBA.com informó que Nueva York llegó a 12 triunfos consecutivos en estos playoffs, una marca que solo habían alcanzado otros pocos equipos en la historia de la liga.

Además, AP destacó que los Knicks se convirtieron en el primer equipo en derrotar a San Antonio en un Juego 1 de Finales. Los Spurs habían ganado sus seis partidos previos de apertura en series por el campeonato.

El triunfo le roba la ventaja de localía a San Antonio y cambia el tono de la serie desde el primer partido. Los Spurs todavía tienen otro juego en casa, pero ahora cargan con presión inmediata.

Para Nueva York, el mensaje fue claro. Los Knicks pueden resistir un mal arranque, sobrevivir a una desventaja de doble dígito y cerrar mejor que un rival favorito en su propia cancha.

El Juego 2 se disputará nuevamente en San Antonio el viernes a las 8:30 p.m. por ABC, según NBA.com. Después, la serie se trasladará a Nueva York, donde los Knicks intentarán acercarse a su primer campeonato de la NBA desde 1973.