Un buen pan desprendible no espera turno en la mesa. Llega caliente, con el queso todavía fundido entre los cortes y el aroma del ajo mezclado con mantequilla. Es el tipo de receta que funciona antes de una comida, en una reunión informal o como acompañamiento cuando hace falta algo sencillo, pero con presencia.

La idea es simple: un pan redondo o rústico se corta en forma de cuadrícula, sin llegar hasta la base, y se rellena con mantequilla de ajo, perejil y queso. Al hornearse, cada sección se separa con facilidad, por eso el pan desprendible resulta tan práctico para compartir.

El secreto está en no cortar el pan por completo y en distribuir bien el relleno para que cada pedazo tenga sabor.

Ingredientes para el pan desprendible

1 pan redondo rústico o tipo hogaza

1 1/2 tazas de queso mozzarella rallado

1/2 taza de queso parmesano rallado

4 cucharadas de mantequilla derretida

3 dientes de ajo finamente picados

2 cucharadas de perejil fresco picado

1 cucharada de aceite de oliva

1/4 cucharadita de sal

Pimienta negra al gusto

Preparación

Primero, precalienta el horno a 180°C. Coloca el pan sobre una tabla y, con un cuchillo de sierra, haz cortes verticales y horizontales para formar una cuadrícula. No cortes hasta el fondo. La base debe mantenerse unida.

Luego, mezcla la mantequilla derretida con el aceite de oliva, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta. Esta mezcla será la que lleve el sabor hacia el interior del pan.

Después, abre con cuidado los cortes del pan y reparte la mantequilla de ajo entre las separaciones. Hazlo poco a poco para que llegue a todos los espacios.

A continuación, rellena los cortes con la mozzarella y parte del parmesano. No presiones demasiado, solo acomoda el queso para que se funda entre las capas.

Coloca el pan sobre una bandeja con papel para hornear. Cúbrelo ligeramente con papel aluminio y hornea durante 15 minutos.

Luego, retira el papel aluminio, añade el resto del parmesano por encima y hornea 10 minutos más, o hasta que el queso esté fundido y la superficie se vea dorada.

Finalmente, deja reposar el pan desprendible unos minutos antes de servir. Así el queso se asienta un poco y será más fácil tomar cada porción.

Consejos útiles

Usa un pan firme, no demasiado blando. Una hogaza rústica sostiene mejor los cortes y el relleno.

No cortes hasta la base. Si el pan se separa por completo, pierde la forma y será más difícil servirlo.

Mezcla mantequilla con un poco de aceite de oliva para que el relleno se distribuya mejor.

El ajo fresco da más sabor, pero debe picarse fino para que no queden trozos fuertes.

Si quieres más color, puedes terminar el pan bajo el gratinador durante uno o dos minutos, vigilando bien para que no se queme.

Cómo servir el pan desprendible

El pan desprendible se sirve caliente, colocado al centro de la mesa para que cada persona tome una porción. Queda muy bien con pastas, sopas, carnes asadas o como aperitivo con salsa marinara al lado.

Al partirlo, el queso debe estirarse ligeramente y el pan debe mantenerse crujiente en los bordes, pero suave en el centro. La combinación de ajo, perejil y mantequilla no necesita complicarse más. Cuando el pan sale bien dorado del horno, el resto se resuelve solo.