El calor en interiores también puede afectar la salud física y mental

El calor en interiores se está convirtiendo en una preocupación creciente para la salud, especialmente durante olas de calor más frecuentes e intensas. Aunque muchas personas asocian el riesgo con estar bajo el sol, el interior de una vivienda también puede alcanzar temperaturas peligrosas cuando hay mala ventilación, poca sombra, falta de aire acondicionado o materiales que retienen demasiado calor.

El problema no es solo la incomodidad. El calor en interiores puede afectar el descanso, la concentración, el estado de ánimo y el funcionamiento del cuerpo. Cuando una persona no logra enfriarse durante la noche, el sueño se vuelve más ligero e interrumpido. Dormir mal, a su vez, puede aumentar la irritabilidad, la fatiga, la ansiedad y la dificultad para realizar tareas cotidianas.

En el plano físico, la exposición prolongada a temperaturas altas dentro del hogar puede provocar deshidratación, mareos, dolor de cabeza, calambres, agotamiento por calor y, en casos graves, golpe de calor. Los adultos mayores, niños pequeños, embarazadas, personas con enfermedades cardíacas o respiratorias y quienes toman ciertos medicamentos pueden ser más vulnerables.

El calor en interiores también puede afectar más a familias que viven en apartamentos pequeños, edificios antiguos o viviendas sin acceso adecuado a refrigeración. En muchas comunidades urbanas, el asfalto, la falta de árboles y la mala circulación del aire pueden hacer que las casas permanezcan calientes incluso después de que baja la temperatura exterior.

Hay medidas simples que pueden ayudar. Cerrar cortinas durante las horas de más sol, ventilar temprano en la mañana o por la noche, usar ventiladores de forma segura, tomar agua con frecuencia y evitar cocinar con horno en los momentos más calurosos puede reducir la carga térmica. También conviene usar ropa ligera, duchas frescas y paños húmedos para ayudar al cuerpo a regular la temperatura.

Si una persona presenta confusión, piel muy caliente, desmayo, vómitos, respiración acelerada o deja de sudar pese al calor, se debe buscar ayuda médica de inmediato. Esas señales pueden indicar una emergencia por calor.

El calor en interiores no debe verse como una molestia menor. Para muchas familias, especialmente durante el verano, mantener la casa fresca es una medida de salud. Adaptar los hábitos diarios y prestar atención a las personas más vulnerables puede marcar una diferencia importante cuando las temperaturas suben.