Hubo una época en la que Blockbuster parecía invencible. Sus característicos letreros azules iluminaban miles de esquinas alrededor del mundo y millones de personas recorrían sus pasillos cada fin de semana buscando una película para alquilar. Hoy, sin embargo, queda una sola tienda en pie: el último Blockbuster del mundo.

Ubicado en Bend, Oregon, este establecimiento se ha convertido en una curiosidad turística y un símbolo de una era que desapareció con la llegada del streaming. Lo más sorprendente es que no se trata de un museo. Sigue funcionando como videoclub, permitiendo a los clientes alquilar películas y videojuegos como si fuera la década de 1990.

La historia del local comenzó en 1992 como una tienda llamada Pacific Video. Años después se convirtió en una franquicia de Blockbuster. Cuando la compañía matriz entró en bancarrota y miles de establecimientos comenzaron a cerrar, esta sucursal logró sobrevivir mientras todas las demás desaparecían.

Para 2019, ya era oficialmente el único Blockbuster restante del planeta.

Lo que mantiene viva a la tienda no son únicamente los alquileres. Miles de turistas visitan Bend cada año para tomarse fotografías frente al famoso letrero. El establecimiento también vende camisetas, recuerdos y artículos coleccionables relacionados con la marca. De hecho, una gran parte de sus ingresos actuales proviene del turismo y la mercancía conmemorativa.

El lugar conserva muchos elementos originales que parecen congelados en el tiempo. Estanterías llenas de películas, carteles promocionales, membresías físicas y hasta tecnología que recuerda los días dorados del alquiler de videos. Para muchos visitantes, entrar es como viajar varias décadas al pasado.

La fama del último Blockbuster del mundo ha sido tan grande que inspiró documentales, programas de televisión y reportajes internacionales. En 2020 se estrenó el documental The Last Blockbuster, dedicado a contar la historia de la tienda y de las personas que lucharon por mantenerla abierta cuando todo parecía perdido.

En una época dominada por plataformas digitales y contenido instantáneo, la supervivencia de este videoclub parece casi imposible. Sin embargo, quizás esa sea precisamente la razón por la que sigue atrayendo visitantes.

Después de todo, el último Blockbuster no vende solamente películas. Vende nostalgia, recuerdos y una experiencia que gran parte del mundo pensó que había desaparecido para siempre.