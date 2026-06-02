La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca fue reprogramada para el próximo 24 de julio, después de que la gala prevista originalmente para el 25 de abril quedara interrumpida por el intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, conocida como WHCA por sus siglas en inglés, confirmó este martes la nueva fecha del evento, una de las citas más tradicionales entre la prensa política, funcionarios, figuras públicas e invitados del ámbito cultural en Washington.

“No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra”, declaró Weijia Jiang, presidenta de la WHCA, en un comunicado.

Un evento marcado por la tensión política

La Cena de Corresponsales suele combinar discursos, sátira política y reconocimientos al periodismo. Sin embargo, este año quedó marcada por un episodio de violencia que obligó a suspender la gala y replantear su realización bajo nuevas condiciones de seguridad.

La decisión de reprogramarla para julio busca enviar un mensaje institucional: la actividad pública y el trabajo de la prensa no quedarán paralizados por un ataque político.

Aunque la WHCA no ofreció mayores detalles sobre el formato del evento reprogramado, el anuncio confirma que la organización mantiene su intención de celebrar la cena y preservar una tradición que durante décadas ha funcionado como escaparate de la relación, muchas veces tensa, entre la Casa Blanca y los medios.

La WHCA defiende la continuidad del evento

Las palabras de Jiang apuntan a una idea central: impedir que la violencia defina el cierre de una noche que, más allá del entretenimiento, también tiene un valor simbólico para el periodismo estadounidense.

La Cena de Corresponsales no es solo una gala social. También recauda fondos para becas, reconoce el trabajo de periodistas y funciona como un espacio de visibilidad para la libertad de prensa.

En un clima político altamente polarizado, la reprogramación del evento toma un significado mayor. La seguridad del presidente, de los asistentes y de los periodistas será previsiblemente un eje clave en la nueva fecha.

Una nueva fecha para Washington

El 24 de julio será ahora la fecha en la que la WHCA intentará retomar una celebración interrumpida por una crisis.

El ataque contra Trump alteró una tradición que normalmente ocupa titulares por sus discursos, bromas y momentos incómodos entre políticos y periodistas. Esta vez, el foco quedó en la seguridad y en la fragilidad del ambiente político estadounidense.

La organización no ha indicado todavía si habrá cambios en la lista de invitados, el programa o las medidas de acceso.

Lo claro es que la Cena de Corresponsales volverá con una carga distinta. Ya no será simplemente una gala aplazada, sino una respuesta pública a un episodio de violencia política. Y el mensaje de la WHCA es directo: la prensa y las instituciones seguirán ocupando su espacio, incluso en medio de amenazas.