Fab Morvan, exintegrante del dúo alemán Milli Vanilli, canceló su participación en el festival impulsado por el presidente Donald Trump para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos, en medio de una creciente polémica por la politización del evento.

El artista se suma a una lista cada vez más larga de músicos que decidieron retirarse del cartel de la llamada Gran Feria Estatal Estadounidense, programada entre el 25 de junio y el 10 de julio en la Esplanada Nacional de Washington.

Entre los artistas que también cancelaron sus presentaciones figuran Bret Michaels, líder de Poison; Martina McBride; Young MC; Morris Day y The Commodores. Por ahora, uno de los pocos nombres que permanecería en el cartel es Vanilla Ice, quien dijo a CBS que actuaría ante cualquiera, incluso ante líderes de Rusia e Irán.

“Esto no es para lo que me apunté”

Fab Morvan explicó en una entrevista con CNN que comenzó a preocuparse cuando vio que Young MC se retiró del evento. A partir de ahí, dijo, otros artistas empezaron a bajarse uno tras otro.

“Esto no es para lo que me apunté”, afirmó el cantante, al señalar que inicialmente su intención era participar en una celebración musical y no en un acto de carácter político.

Según Morvan, su equipo le aseguró que el evento no tenía una afiliación política marcada. Sin embargo, las cancelaciones y la controversia pública cambiaron su percepción.

El artista sostuvo que quería presentarse para unir a la gente, evocar recuerdos y celebrar la vida. Pero, según dijo, la situación se convirtió en “un circo”.

“No me interesa la política”, afirmó, antes de confirmar que no asistirá a la celebración del 26 de junio.

Un festival rodeado de controversia

La Gran Feria Estatal Estadounidense ha sido organizada por Freedom 250, una entidad creada por la Casa Blanca para programar actos alternativos a los eventos de America250, la organización no partidista encargada de celebrar el aniversario de la declaración de independencia del país.

La polémica surgió por las denuncias de que la Administración Trump habría desviado el propósito original de la conmemoración, pensada como una celebración nacional de unidad, hacia un evento con tono político.

Tras las cancelaciones continuas de artistas, Trump propuso el fin de semana pasado cancelar la serie de conciertos y reemplazarla por un mitin político encabezado por él.

Ese giro confirmó las preocupaciones de algunos participantes, que no querían quedar asociados a una actividad partidista.

Milli Vanilli y una historia marcada por la polémica

Fab Morvan alcanzó fama mundial a finales de la década de 1980 como parte de Milli Vanilli, junto a Rob Pilatus.

El dúo llegó a los primeros lugares de las listas musicales y ganó el Grammy a Mejor Artista Nuevo en 1990. Sin embargo, el premio fue retirado después de que se revelara que Morvan y Pilatus no eran las voces reales en las grabaciones del grupo.

A pesar de aquella controversia, Morvan ha mantenido presencia pública durante años y ha hablado en varias ocasiones sobre el peso de esa etapa en su vida.

Ahora, su nombre vuelve a aparecer en medio de otra polémica, aunque esta vez por una decisión distinta: apartarse de un evento que considera alejado del espíritu con el que aceptó participar.

Una celebración que pierde apoyo artístico

La retirada de Fab Morvan refuerza la percepción de crisis alrededor del festival.

Lo que inicialmente se presentó como una gran celebración nacional por los 250 años de independencia de Estados Unidos se ha convertido en un foco de disputa política y cultural.

Para los artistas, el riesgo es claro: participar en un evento percibido como partidista puede tener consecuencias de imagen, especialmente en un país profundamente polarizado.

Morvan fue directo al explicarlo. No quería entrar en política. Y cuando la celebración empezó a parecer más un acto de campaña que una fiesta nacional, decidió salirse.

La pregunta ahora es si la Gran Feria Estatal Estadounidense sobrevivirá como festival o si terminará convertida, tal como sugirió Trump, en otro mitin político.