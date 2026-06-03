Lionel Messi volvió a sumar un reconocimiento de peso a una carrera que ya forma parte de la historia del deporte. El astro argentino fue distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un galardón que celebra no solo su brillante trayectoria futbolística, sino también su impacto social fuera de la cancha.

El jurado destacó el “deslumbrante talento” de Messi, así como una carrera marcada por títulos, récords y una vigencia poco común en el fútbol profesional. También resaltó su labor solidaria, especialmente en proyectos vinculados con el acceso a la educación y el cuidado de la salud de niños en situación de vulnerabilidad.

La decisión fue anunciada en Oviedo por la nadadora Teresa Perales, presidenta del jurado y ganadora del mismo premio en 2021. Según el acta leída durante el anuncio, Messi se ha ganado “el respeto y admiración de todos” por su comportamiento dentro del campo, su humildad, su constancia y su compromiso con el juego colectivo.

El reconocimiento Messi Premio Princesa de Asturias llega en un momento especial para el delantero nacido en Rosario el 24 de junio de 1987. Actualmente jugador del Inter Miami CF, Messi se prepara para disputar con Argentina el Mundial de 2026, el sexto de su carrera, una cifra que confirma su extraordinaria longevidad deportiva.

Su palmarés es difícil de igualar. Con 47 títulos oficiales, Messi es considerado uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos. Durante sus 17 temporadas en el FC Barcelona ganó cuatro Ligas de Campeones, diez ligas españolas, siete Copas del Rey, tres mundiales de clubes, tres Supercopas de Europa y siete Supercopas de España.

Además, dejó una huella estadística enorme en el club catalán. Es el máximo goleador de la historia del Barcelona, con 672 tantos, y también el jugador con más victorias en la institución. Tras su salida en 2021, provocada por los problemas financieros del club, continuó su carrera en el Paris Saint-Germain, donde ganó dos ligas francesas y una Supercopa de Francia.

A nivel individual, Messi ha conquistado ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro y ocho trofeos Pichichi. También posee el récord Guinness de más goles en un año natural, con 91 tantos en 2012. A eso se suman dos premios Laureus, en 2020 y 2023, que reforzaron su lugar entre los grandes deportistas del mundo.

Con la selección argentina, su legado alcanzó el punto más alto en Catar 2022, cuando levantó la Copa Mundial. También ganó dos Copas América y se convirtió en el jugador con más partidos y títulos en la historia del combinado albiceleste. Ahora, bajo la dirección de Lionel Scaloni, buscará una nueva hazaña en el Mundial de 2026.

El Premio Princesa de Asturias también reconoce una dimensión menos visible, pero importante, de su figura pública. Desde 2010, Messi es embajador de Unicef. Además, a través de la Fundación Leo Messi, ha apoyado iniciativas enfocadas en salud y educación infantil.

El galardón Messi Premio Princesa de Asturias sucede al recibido por Serena Williams y representa el noveno reconocimiento para Argentina en las 46 ediciones de estos premios. También marca un hecho histórico: Messi es el primer futbolista premiado de forma individual en esta categoría, después de los reconocimientos compartidos otorgados a Iker Casillas y Xavi Hernández en 2012, y a las selecciones de España y Brasil en años anteriores.

Para un jugador que ya ganó prácticamente todo, este premio no añade solo otro título a una vitrina inmensa. También confirma algo más profundo: Messi trascendió el fútbol como competencia y se convirtió en una referencia global de talento, disciplina y permanencia.