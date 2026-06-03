Backrooms dejó de ser una rareza nacida en internet para convertirse en uno de los golpes más inesperados de la taquilla mundial. La película, dirigida por el youtuber y cineasta Kane Parsons, de apenas 20 años, lidera la recaudación en decenas de países y confirma el poder de una nueva generación de historias creadas primero para audiencias digitales.

Según EFE, el filme ya ocupa el número uno en 42 países. Entre ellos figuran Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Italia, Taiwán, Suecia y México. También ha tenido una fuerte entrada en varios mercados latinoamericanos, como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Paraguay.

El dato económico es clave para entender la magnitud del fenómeno. Con un presupuesto de unos 10 millones de dólares, una cifra modesta frente a las grandes producciones de Hollywood, la cinta ya ha recaudado 118 millones de dólares en los territorios donde se estrenó. Solo en Estados Unidos y Canadá alcanzó 81,4 millones de dólares, según datos de Box Office Mojo citados por EFE.

Del internet a las salas

La historia de Backrooms comenzó como una serie de YouTube inspirada en las creepypastas, relatos breves de terror que se viralizan en comunidades digitales. El primer capítulo, estrenado en 2022, supera los 80 millones de visualizaciones. Esa base de seguidores ayudó a transformar una idea inquietante en una película con alcance global.

La trama parte de una premisa sencilla, pero efectiva. Una extraña puerta aparece en el sótano de una tienda de muebles. Luego, el paciente de una terapeuta desaparece en una dimensión que parece existir fuera de la realidad. Para encontrarlo, ella deberá entrar en un espacio desconocido, laberíntico y profundamente perturbador.

La película está protagonizada por Renate Reinsve, conocida por Sentimental Value, y Chiwetel Ejiofor, ganador de amplio reconocimiento por 12 Years a Slave. Esa combinación de rostros respetados, bajo presupuesto y estética de culto le dio al proyecto una fuerza poco común.

El terror de los espacios vacíos

Backrooms trabaja con una forma de miedo muy reconocible para quienes crecieron entre foros, videos virales y leyendas urbanas digitales. Su universo se basa en los llamados espacios liminales, lugares que parecen familiares, pero que se sienten incorrectos. Pasillos interminables, luces fluorescentes, papel tapiz desgastado y habitaciones vacías forman parte de su identidad visual.

La cinta apuesta por un terror analógico, casi de VHS. Hay ruido de electricidad estática, iluminación amarillenta y una sensación permanente de abandono. En lugar de depender solo de sustos rápidos, construye una atmósfera incómoda. Eso explica parte de su conexión con el público joven.

De acuerdo con la información difundida por EFE, la película ha movilizado a una audiencia especialmente joven y diversa. Su recepción entre espectadores menores de 21 años ha sido una de las claves de su éxito.

A24 encuentra otro fenómeno

Producida por A24, compañía asociada con títulos de autor y terror de culto como Hereditary, Backrooms ya figura entre los mayores éxitos de la empresa. Según Elástica, distribuidora de la película en España, en solo tres días desde su lanzamiento se convirtió en el quinto título más taquillero en la historia de A24.

El caso también ofrece una señal clara para la industria. Mientras muchos estudios apuestan por franquicias enormes y presupuestos millonarios, esta película demuestra que una idea nacida en internet puede competir con fuerza si conecta con una comunidad real.

Su comparación con The Blair Witch Project resulta inevitable. Ambas películas explotan el miedo desde recursos limitados y con una identidad muy marcada. Sin embargo, Backrooms pertenece a otra época. Su lenguaje viene de YouTube, de los videos analógicos, de los videojuegos y de la ansiedad digital de perderse en lugares que no deberían existir.

Ahora, mientras continúa su estreno en nuevos países, la película amenaza con ampliar todavía más su alcance. Lo que empezó como una pesadilla viral ya no vive solo en la pantalla de una computadora. Ahora ocupa salas llenas y obliga a Hollywood a mirar más de cerca lo que está naciendo en internet.