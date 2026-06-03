El crimen en Nueva York bajó de forma notable en mayo, según cifras preliminares difundidas por el Departamento de Policía de Nueva York. El NYPD informó que la ciudad registró mínimos históricos en homicidios, incidentes con disparos y víctimas de tiroteos durante los primeros cinco meses del año.

De enero a mayo, los homicidios cayeron 20.9%. La ciudad reportó 102 casos, frente a 129 en el mismo periodo del año anterior. Esa cifra marca el nivel más bajo registrado para los primeros cinco meses de cualquier año.

Los tiroteos también bajaron. En lo que va de 2026, hubo 247 incidentes con disparos, una reducción de 5.7% frente a 2025. Además, las víctimas de tiroteos descendieron 7.1%, con 289 casos reportados.

En mayo, la ciudad también alcanzó nuevos mínimos para ese mes. Se registraron 51 incidentes con disparos y 58 víctimas. Ambas cifras quedaron por debajo de los récords previos, establecidos en 2025.

Crimen en Nueva York muestra una baja general

Los delitos graves disminuyeron 10.6% en mayo. El NYPD registró 9,662 casos, frente a 10,809 en mayo del año pasado. Eso significa 1,147 delitos menos en comparación con el mismo mes de 2025.

Además, el balance de los primeros cinco meses del año muestra una caída de 6.2% en los delitos graves. La reducción se registró en los cinco condados.

La comisionada Jessica S. Tisch atribuyó estos resultados a una estrategia policial basada en datos. Según explicó, el departamento ha enfocado recursos en armas, pandillas y zonas donde se necesita mayor presencia policial.

Entre las principales categorías, los robos bajaron 18.1% en mayo. Los allanamientos descendieron 19.5%, mientras que el hurto mayor cayó 12.4%. También se reportó una baja de 13% en el robo de autos.

No todos los indicadores bajaron

Sin embargo, el informe también muestra áreas de preocupación. Las agresiones graves subieron levemente en mayo, con un aumento de 0.4%.

El NYPD señaló que esta categoría ha sido impulsada en los últimos años por tres factores. Entre ellos figuran los incidentes de violencia doméstica, las agresiones contra policías y los ataques contra otros trabajadores del gobierno.

Para atender los casos de violencia doméstica, la comisionada Tisch creó una unidad especializada dentro del Buró de Detectives. De acuerdo con el reporte, los arrestos por violencia doméstica han aumentado 2.9% en lo que va del año.

Las denuncias de violación bajaron 10.4% en mayo. Aun así, en el acumulado anual subieron 6.7%. El NYPD explicó que parte de ese aumento está relacionado con cambios legales en Nueva York que ampliaron la definición de violación.

Vivienda pública y metro registran avances

La vivienda pública tuvo el inicio de año más seguro desde que existen registros comparables. Según el NYPD, hubo mínimos históricos en homicidios, tiroteos, víctimas de tiroteos y robos dentro de estos complejos.

En lo que va del año, los homicidios en vivienda pública bajaron 46.7%. Los incidentes con disparos cayeron 24.5% y las víctimas de tiroteos disminuyeron 30%. Además, los robos descendieron 24.3%.

El metro también mostró mejoras. Los delitos graves en el sistema de transporte bajaron 6.5% en mayo y 1.1% en el acumulado anual. Durante mayo, no se reportaron incidentes con disparos ni víctimas de tiroteos en el subway.

El Bronx lidera las reducciones

El Bronx registró la mayor caída anual de delitos graves entre los cinco condados. La reducción fue de 11%.

También lideró la baja en robo de autos, con una caída de 27.1% en lo que va del año. Durante mayo, el condado reportó descensos en robos, allanamientos y hurto mayor.

El NYPD destacó la nueva división de patrullaje del Bronx en dos comandos: Bronx North y Bronx South. Según el informe, Bronx South tuvo una reducción de 14.5% en delitos índice desde la implementación de esa estructura.

Aumentan los delitos de odio confirmados

Pese a las bajas generales, los delitos de odio confirmados aumentaron en mayo. El NYPD confirmó 68 incidentes, frente a 39 en mayo de 2025. Esto representa un incremento de 74.4%.

Más de la mitad de esos casos fueron incidentes antijudíos. En total, se reportaron 98 posibles delitos de odio durante el mes, aunque no todos fueron confirmados por la Fuerza de Tarea contra Delitos de Odio.

En el acumulado anual, los delitos de odio confirmados aumentaron 8.6%. La cifra pasó de 244 casos en 2025 a 265 en 2026.

Las estadísticas del NYPD son preliminares y pueden cambiar tras nuevas revisiones. Aun así, el reporte apunta a una tendencia clara: mayo dejó reducciones amplias en varias categorías del crimen en Nueva York, mientras la ciudad se prepara para el verano y para una agenda intensa de eventos masivos.