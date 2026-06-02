La camiseta de Pelé que el astro brasileño usó en la final del Mundial de 1958 saldrá a subasta en julio en Nueva York y podría convertirse en uno de los objetos deportivos más valiosos de la historia del fútbol.

La casa Sotheby’s estima que la prenda alcanzará unos 6 millones de dólares, aunque no se descarta que pueda acercarse o incluso superar el récord de 9,3 millones de dólares logrado en 2022 por la camiseta de Diego Armando Maradona de la “Mano de Dios”.

La camiseta de Pelé no es una pieza cualquiera. Fue la que vistió el brasileño, entonces de apenas 17 años, durante la final que Brasil ganó ante Suecia y que le dio a la Canarinha su primer título mundial.

La noche en que nació una leyenda

En aquella final de 1958, Pelé se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en una Copa del Mundo. Anotó dos tantos y ayudó a Brasil a conquistar una victoria que cambió para siempre la historia del fútbol.

Tras el partido, el joven delantero rompió a llorar sobre el hombro de su compañero Djalma Santos, con la camiseta azul número 10 en la espalda. Esa imagen quedó como uno de los momentos más emotivos del deporte mundial.

Sotheby’s describió la prenda como la camiseta que llevó uno de los grandes futbolistas de la historia “la noche que comenzó su reinado”.

Una pieza preservada durante décadas

Según la casa de subastas, Pelé entregó la camiseta con sus propias manos a un amigo después de aquella final. Desde entonces, la pieza fue preservada cuidadosamente durante más de seis décadas.

Brahm Wachter, jefe de objetos coleccionables de Sotheby’s, destacó que la importancia histórica de la prenda no tiene comparación dentro del mercado de objetos de fútbol.

Para los coleccionistas, no se trata solo de una camiseta antigua. Representa el inicio de la carrera internacional de Pelé como primer gran icono global del deporte.

La estrella de “The beautiful game”

La camiseta será la pieza central de una venta titulada “The beautiful game”, dedicada a objetos históricos del fútbol.

La subasta se realizará por internet entre el 29 de junio y el 16 de julio. Además, los artículos estarán expuestos al público en la sede de Sotheby’s en Nueva York a partir del 1 de julio.

La venta incluirá también una de las cartas coleccionables más importantes de Pelé: una Rookie card de 1958, publicada el mismo año en que el brasileño ganó su primer Mundial. La carta está estimada en al menos 150.000 dólares.

El fútbol como mercado de lujo

La subasta confirma el crecimiento del mercado de memorabilia deportiva, especialmente cuando se trata de piezas vinculadas a momentos irrepetibles.

En los últimos años, camisetas, tarjetas y objetos usados por grandes figuras han alcanzado cifras millonarias. El caso de Maradona marcó un precedente fuerte, pero Pelé representa otra dimensión histórica: el nacimiento del Brasil campeón del mundo y el inicio del reinado de un jugador que transformó el fútbol en fenómeno global.

La camiseta de Pelé usada en 1958 reúne todos los elementos que buscan los coleccionistas: autenticidad, rareza, una historia poderosa y conexión directa con un momento decisivo.

Más de seis décadas después de aquella final, la imagen del joven Pelé llorando con la 10 azul sigue teniendo una fuerza enorme. Ahora, esa misma camiseta volverá a ocupar el centro del escenario, no en una cancha, sino en una subasta donde el fútbol y la historia se medirán en millones.