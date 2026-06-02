Stephen Curry firmó un acuerdo de patrocinio con Li-Ning, el gigante chino de ropa deportiva, y puso fin a la disputa entre varias marcas por quedarse con una de las figuras más influyentes de la NBA tras su separación de Under Armour.

El base de los Golden State Warriors anunció el acuerdo este martes en sus redes sociales con una imagen en la que se leía: “El futuro de Curry Brand es con Li-Ning”. La publicación también incluía un enlace a una carta en la que explicó las razones de su decisión.

Medios estadounidenses han informado que el contrato tendrá una duración de diez años e incluirá productos de baloncesto, ropa deportiva y una línea completa de golf. El acuerdo también permitiría a Curry incorporar a otros deportistas bajo su propia marca.

Una nueva casa para Curry Brand

Curry explicó que buscaba que Curry Brand estuviera respaldada por una empresa enfocada realmente en el deporte.

El jugador describió a Li-Ning como una compañía con productos de alta calidad e innovación, y afirmó que la marca merece un escenario más grande. Su decisión llega después de 13 años de relación con Under Armour, una alianza que terminó en noviembre.

Durante el cierre de la temporada de los Warriors, Curry utilizó zapatillas de distintas marcas, incluidas líneas de Li-Ning asociadas a Dwyane Wade y Jimmy Butler. Eso ya había alimentado las especulaciones sobre su próximo movimiento comercial.

Li-Ning gana una figura global

Li-Ning fue fundada en 1990 por el gimnasta olímpico chino Li Ning, ganador de seis medallas, tres de ellas de oro, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

La empresa se ha consolidado como una de las marcas deportivas más fuertes de Asia, con más de 7.600 tiendas en el continente. En la última década también ha trabajado para crecer en el mercado estadounidense, con sede en Portland, Oregón, una ciudad clave para la industria deportiva.

La llegada de Stephen Curry a Li-Ning representa un golpe importante para la marca. No solo suma a una superestrella de la NBA, también obtiene acceso a una marca personal con enorme potencial comercial.

Curry se une a otros nombres fuertes

Li-Ning ya cuenta con varios atletas reconocidos en su portafolio.

Entre ellos están Jimmy Butler, compañero de Curry en los Golden State Warriors; Dwyane Wade, miembro del Salón de la Fama; y D’Angelo Russell, excompañero de Curry en Golden State.

Con Curry, la compañía suma a uno de los jugadores más populares de su generación, cuatro veces campeón de la NBA y considerado el mejor tirador en la historia de la liga.

Su influencia va mucho más allá de la cancha. Curry cambió la forma de jugar al baloncesto moderno con su tiro de larga distancia y ha construido una imagen familiar, competitiva y global que pocas marcas pueden conseguir.

Reacción en China

El acuerdo se convirtió en tendencia en Weibo, la red social china equivalente a X.

Algunos usuarios lo interpretaron como otro hito en la expansión internacional de las marcas chinas. Otros destacaron que la búsqueda constante de Curry por romper límites encaja con el crecimiento de Li-Ning como marca nacional con ambición global.

Esa lectura es importante. El fichaje no solo habla de zapatillas o ropa deportiva. También refleja el avance de marcas chinas en un mercado históricamente dominado por gigantes estadounidenses.

Un movimiento con peso comercial y simbólico

La unión Stephen Curry Li-Ning marca una nueva etapa para el jugador y para la compañía.

Para Curry, el acuerdo le permite relanzar Curry Brand con mayor independencia y posibilidades de expansión, incluso fuera del baloncesto. La inclusión de una línea de golf también encaja con una de sus grandes pasiones personales y abre otra vía comercial.

Para Li-Ning, sumar a Curry significa competir con más fuerza en Estados Unidos y elevar su presencia global.

Después de más de una década con Under Armour, Curry no solo cambia de patrocinador. Cambia de plataforma. Y si Li-Ning logra ejecutar bien esta alianza, Curry Brand puede convertirse en una marca mucho más amplia que una línea de zapatillas de baloncesto.