Spotify publicó por primera vez un listado histórico con los artistas, canciones, álbumes, pódcasts y audiolibros más escuchados desde la creación de la plataforma, ofreciendo una radiografía clara de los hábitos musicales a nivel global.

En este ranking, Taylor Swift se posiciona como la artista más escuchada de todos los tiempos, seguida por Bad Bunny, Drake, The Weeknd y Ariana Grande.

Spotify artistas más escuchados a nivel global

El dominio de Swift confirma su impacto sostenido en la industria, mientras que Bad Bunny se consolida como el artista latino más influyente en la era del streaming.

El top 10 lo completan Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West. Más abajo en la lista aparece J Balvin en el puesto 15.

Las canciones que marcaron una era

En el apartado de canciones, el primer lugar lo ocupa “Blinding Lights” de The Weeknd, uno de los mayores éxitos globales de la última década.

Le siguen temas como “Shape of You” de Ed Sheeran, “Sweater Weather” de The Neighbourhood, “Starboy” de The Weeknd junto a Daft Punk y “As It Was” de Harry Styles.

El listado, compuesto por 20 canciones, no incluye temas en español, lo que refleja la fuerte presencia del pop anglosajón en este ranking histórico.

Bad Bunny lidera en álbumes

En cuanto a discos, “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny encabeza la lista, reafirmando el peso del reguetón en el consumo global.

Entre los álbumes más escuchados también destacan “Starboy” de The Weeknd y “÷ (Divide)” de Ed Sheeran, junto a “Sour” de Olivia Rodrigo y “After Hours” de The Weeknd.

Otros títulos relevantes incluyen “Lover” de Taylor Swift, “Future Nostalgia” de Dua Lipa y producciones latinas como “Mañana Será Bonito (Bichota Season)” de Karol G y “YHLQMDLG” de Bad Bunny.

El auge de los pódcasts y audiolibros

El informe también evidencia el crecimiento del contenido hablado dentro de la plataforma.

“The Joe Rogan Experience” lidera el ranking de pódcasts, seguido por “Gemischtes Hack” y “Crime Junkie”.

Producciones latinoamericanas como “Relatos de la noche” y “La Cotorrisa” lograron posicionarse entre los más escuchados, junto al brasileño “Não Inviabilize”.

En el ámbito de los audiolibros, destacan títulos como “A Court of Thorns and Roses” de Sarah J. Maas y “The Fellowship of the Ring” de J.R.R. Tolkien, reflejando el aumento en la demanda de este formato.

Un reflejo del consumo global

Según Spotify, estas listas se basan en años de datos recopilados de cientos de millones de usuarios en todo el mundo.

El resultado no solo muestra qué fue popular en su momento, sino qué contenidos han logrado mantenerse vigentes, convirtiéndose en parte del consumo diario de millones de personas.